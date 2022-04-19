Anonymous виклали в мережу 15,6 тисяч листів будівельної компанії Міноборони РФ (фото)

Підприємство займається будівництвом гарнізонів, військових міст і аеродромів. Також на його рахунку храм Збройних сил РФ у Московській області.

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Хакер із ніком Porteur, що зараховує себе до руху Anonymous, зламав електронну пошту російської будівельної компанії "Головне управління облаштування військ і цивільного будівництва" (ГУОВ і ЦБ), що належить Міністерству оборони РФ та виконує замовлення для цього відомства. Про це повідомляє сайт хакерського проєкту DDoSecrets.

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У результаті злому пошти у відкритий доступ потрапило 15 600 листів об'ємом 9,5 гігабайта — найраніші з них датовані 25 жовтня, а пізніші 13 квітня.

"ГУОВ і ЦБ повністю належить Міністерству оборони Росії через АТ "Гарнізон" (раніше "Оборонсервіс") я АТ "ГУОВ/ГУОВ, Головне управління розміщення військ" із часткою 49% та 51% відповідно", — йдеться в повідомленні на сайті.

Також у картці цього злому зазначено, що ГУОВ і ЦБ було засновано 21 вересня 2020 року, компанія працює над проєктами на користь Міноборони Росії.

На сайті самої компанії йдеться, що її фахівці побудували понад 200 гарнізонів, 4 стотисячні військові міста, 20 цивільних і військових аеродромів, а також 300 ракетних комплексів і понад 10 систем контролю космічного простору.

Також на рахунку ГУОВ та ЦБ будівництво Головного храму Збройних сил РФ у Московській області.

Нагадаємо, нещодавно Anonymous зламали дві російські компанії, які обслуговують підприємства енергетичних гігантів "Роснафта" й "Газпром".

Також ми писали про те, що на сайті синодального відділу Російської православної церкви з церковної благодійності та соціального служіння внаслідок діяльності хакерів з'явилася публікація, яка засуджує війну в Україні та політику патріарха Кирила.