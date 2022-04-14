Хакери Anonymous зламали російські компанії, що обслуговують "Роснефть" та "Газпром"

Хакери розмістили у відкритому доступі документи, а також листування співробітників ДК "Технотек" та "Газпром Линде Инжиниринг".

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Хакерське угруповання під назвою Anonymous зламало дві російські компанії, які обслуговують підприємства енергетичних гігантів "Роснефть" і "Газпром". Вони оприлюднили викрадені дані на сайті Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets).

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Однією зі зламаних компаній, за словами Anonymous, є група компаній "Технотэк", яка з 1995 року надає нафтогазові послуги та хімічні реагенти, які необхідні під час видобутку та транспортування нафти, наприклад, видалення відкладень у сквагінах, надання спеціальних хімічних реагентів, видалення корозії в установках. Підприємство співпрацює з "Роснефтью", "Газпромнефтью" "Независимой нефтегазовой компанией", "Башнефтью", "Зарубежнефтью".

У DDoSecrets розміщено частину з 495 тисяч електронних листів "Технотэк" загальною вагою 440 ГБ. Як з'ясував Фокус, в базі міститься робоче листування, документи, звіти про надані послуги, угоди про транспортування товарів та інші документи. Є також листи співробітників компанії "Новахим", яку "Технотэк" заснувала спільно з російською державною корпорацією "Ростех".

На сайті також розмістили 768 тисяч листів компанії "Газпром Линде Инжиниринг" (Gazprom Linde Engineering), яка спеціалізується на проєктуванні газонафтохімічних і нафтопереробних заводів. Вона створена в 2021 році АТ "Газпром", Linde та "Русгаздобычей", а очолена начальником управління департаменту 335 "Газпрома" Віталієм Ходаковським.

Раніше Anonymous заявили про злом системи Мінкульту Росії. Вони оприлюднили звіти, службові записки та навіть резюме росіян, які намагалися влаштуватись туди на роботу.

1 квітня хакери Anonymous "злили" в Інтернет базу даних РПЦ. Вони зламали систему синодального відділу благодійності, який очолює єпископ Пантелеїмон — найближчий соратник московського патріарха Кирила.

Писали також, як хакери Anonymous зламали компанію Marathon Group, яка належить зятю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Олександру Винокурову.