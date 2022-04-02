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Anonymous зламали й "злили" у відкритий доступ базу даних РПЦ

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патріарх Кирило

Хакери отримали доступ до синодального відділу, який очолює найближчий соратник патріарха Кирила, що відвідував окупований Донецьк.

Хакерське угруповання Anonymous заявило про злам інтернет-ресурсів Російської православної церкви (РПЦ). Інформація про це з'явилася в обліковому записі Twitter, пов'язаному з хактивістами.

Anonymous TV пише, що хакери отримали 15 ГБ даних Синодального відділу з церковної благодійності та соціального служіння РПЦ, які містять 57,5 тис. листів. Їх розмістили на сайті DDoSecrets, проте адміністрація ресурсу зазначила, що інформація є дуже чутливою, тому поки з нею можуть ознайомитися лише журналісти та дослідники.

Згаданий відділ РПЦ займається координуванням церковної допомоги в період надзвичайних ситуацій, а також відповідає за надання допомоги людям з інвалідністю, безхатькам, матерям-одиначкам, вагітним, залежним від алкоголю та наркотиків. Він займається благодійністю та соціальними проєктами як у Росії, так і за кордоном.

Синодальний відділ очолює єпископ Верейський Пантелеїмон (Аркадій Шатов), вікарій московського патріарха Кирила. На офіційному сайті є інформація про те, що 25 лютого, наступного дня після вторгнення Росії в Україну, Пантелеїмон відвідав окупований Донецьк разом із кількома московськими священнослужителями РПЦ.

У своєму недавньому зверненні патріарх Кирило заявив, що російська церква покликана "зберігати духовну єдність" "нашого народу", маючи на увазі росіян та українців. А також наголосив, що РПЦ може вплутатися в інформаційну війну, щоби всіх помирити.

"Ця єдність, безсумнівно, наражається на певні небезпеки в умовах воєнних дій, а якщо говорити про зовнішній фактор, то інтернет-простір, інформаційний простір також став полем битви", — прокоментував глава РПЦ і додав, що "позиція Церкви (мається на увазі РПЦ, — ред.) може стати реальним миротворчим фактором, який позитивно впливає на те, що відбувається в братній для нас Україні"

Раніше глава РПЦ Патріарх Кирило заявив, що війна в Україні розпочалася через те, що на Донбасі не хотіли гей-парадів. У своїй промові на "прощену" неділю патріарх фактично підтримав агресивну політику Кремля.

Писали також, що до Ради внесли законопроєкт про заборону РПЦ в Україні. Він передбачає націоналізацію пам'яток архітектури, до яких належать і Києво-Печерська лавра.