Anonymous взломали и "слили" в открытый доступ базу данных РПЦ

Хакеры получили доступ к синодальному отделу, который возглавляет ближайший соратник патриарха Кирилла, посещавший оккупированный Донецк.

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Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе интернет-ресурсов Русской православной церкви (РПЦ). Информация об этом появилась в аккаунте Twitter, связанном с хактивистами.

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Anonymous TV пишет, что хакеры получили 15 ГБ данных Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, которые содержат 57,5 тыс. писем. Их разместили на сайте DDoSecrets, однако администрация ресурса отметила, что информация является очень чувствительной, поэтому пока с ней могут ознакомиться только журналисты и исследователи.

Упомянутый отдел РПЦ занимается координированием церковной помощи в период чрезвычайных ситуаций, а также отвечает за оказание помощи людям с инвалидностью, бездомным, матерям-одиночкам, беременным, зависимым от алкоголя и наркотиков. Он занимается благотворительностью и социальными проектами как в России, так и за рубежом.

Синодальный отдел возглавляет епископ Верейский Пантелеимон (Аркадий Шатов), викарий московского патриарха Кирилла. На официальном сайте есть информация о том, что 25 февраля, на следующий день после вторжения России в Украину, Пантелеимон посетил оккупированный Донецк вместе с несколькими московскими священнослужителями РПЦ.

В своем недавнем обращении патриарх Кирилл заявил, что русская церковь призвана "сохранять духовное единство" "нашего народа", имея ввиду русских и украинцев. А также подчеркнул, что РПЦ может ввязаться в информационную войну, чтобы всех помирить.

"Это единство, несомненно, подвергается определенным опасностям в условиях военных действий, а если говорить о внешнем факторе, то интернет-пространство, информационное пространство также стало полем битвы", — прокомментировал глава РПЦ и добавил, что "позиция Церкви (имеется ввиду РПЦ, — ред.) может стать реальным миротворческим фактором, положительно воздействующим на то, что происходит в братской для нас Украине"

Ранее глава РПЦ Патриарх Кирилл заявил, что война в Украина началась из-за того, что на Донбассе не хотели гей-парадов. В своей речи на "прощенное" воскресенье патриарх фактически поддержал агрессивную политику Кремля.

Писали также, что в Раду внесли законопроект о запрете РПЦ в Украине. Он предусматривает национализацию памятников архитектуры, к которым относится и Киево-Печерская лавра.