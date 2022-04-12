Хакери Anonymous заявили про злом системи Мінкульту Росії: оприлюднені документи

У відкритому доступі опинилися звіти, службові записки та навіть резюме потенційних співробітників.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Хакерське угруповання Anonymous заявило про злом російських урядових ресурсів, включаючи Міністерство культури. Отримані дані опублікували у відкритому доступі на сайті Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) 11 квітня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

База даних обсягом 446 ГБ містить 230 тисяч електронних листів, у деяких із них міститься робоча документація відомства (скани та цифрові копії): акти, довіреності, заяви, службові записки, звіти, судові рішення, резюме потенційних працівників та інше. Хакери підкреслили, що Мінкульт відповідає за державну політику щодо мистецтва, кінематографії, архівів, авторського права, культурної спадщини та цензури в Росії.

На DDoSecrets також розмістили базу даних із 230 тисяч електронних листів загальним обсягом 150 ГБ, які, за словами хакерів, отримані внаслідок злому міської адміністрації Благовіщенська. Судячи з розміщених файлів, ідеться про місто в Амурській області – у документах згадується ім'я мера Олега Імамєєва. Зазначається, що "злили" листи за період із 2019 до 2022 року.

12 квітня, наступного дня після "зливу", до Благовіщенська прибули президент РФ Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко. Політичні лідери вирішили відвідати космодром Східний в Амурській області.

Хакери також виклали 130 тисяч електронних листів із уряду Тверської області, надіслані чи отримані з 2016 року. Весь цей час посаду губернатора регіону обіймає Ігор Руденя, його кореспонденція також опинилася у відкритому доступі.

Раніше з'явилася інформація, що хакери отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля. Група Thblckrbbtworld, що діє від імені Anonymous, розмістила відео з різних кабінетів і конференц-залів, де працюють співробітники.

У лютому хакерська група Anonymous оголосила кібервійну Росії та атакувала російські сайти. Однією з перших цілей став сайт пропагандистського телеканалу Russia Today.