Хакери заявляють, що отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля (відео)

Хактивісти, близькі до Anonymous, заявляють, що отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля.

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У паблику YourAnonTV у Твіттері з'явилося повідомлення про те, що хактивісти зламали систему відеоспостереження Кремля. Про це повідомляє Фокус.

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У пості зазначено, що за атакою стоять хакери, які в соцмережі Твіттер відомі під ніком Thblckrbbtworld і пов'язані з угрупованням Anonymous.

"Хакери Thblckrbbtworld, які діють від імені Anonymous, отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження. Вони написали: "Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не можете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, Кремль", — йдеться у повідомленні.

Фокус з'ясував, що користувач з ніком Thblckrbbtworld публікував такий пост. Він датований 11 березня. Однак тільки сьогодні YourAnonTV звернув на нього увагу і перепостив, надавши широкому розголосу. Зазначимо, що кількість підписників YourAnonTV перевищує 390 тис., тоді як на Thblckrbbtworld підписано 20 тис. осіб.

На відео демонструються кадри із різних кабінетів. Можна побачити, як відбуваються наради, засідання, як працівники прибирають конференц-зал. Ідентифікувати приміщення складно, оскільки найпоширенішими зображеннями є робочий кабінет Путіна та ті зали, де він проводить наради.

Раніше ми повідомляли про те, що хакери розмістили на сайті російської держкорпорації "Газпром" статтю, нібито написану Олексієм Міллером. У матеріалі від імені Міллера засуджується рішення Путіна йти війною в Україну, а також заявляється, що глава "Газпрому" міг би стати гідною заміною російському президентові.