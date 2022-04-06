Хакеры заявляют, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля (видео)

Хактивисты, близкие к Anonymous, заявляют, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля.

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В паблике YourAnonTV в Твиттере появилось сообщение о том, что хактивисты взломали систему видеонаблюдения Кремля. Об этом сообщает Фокус.

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В посте указано, что за атакой стоят хакеры, которые в соцсети Твиттер известны под ником Thblckrbbtworld и связаны с группировкой Anonymous.

"Хакеры Thblckrbbtworld, которые действуют от имени Anonymous, получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. Они написали: "Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри замка, Кремль", — говорится сообщение.

Фокус выяснил, что пользователь с ником Thblckrbbtworld публиковал такой пост. Он датирован 11 марта. Однако только сегодня YourAnonTV обратил на него внимание и перепостил, придав широкой огласке. Отметим, что количество подписчиков YourAnonTV превышает 390 тыс., тогда как на Thblckrbbtworld подписаны 20 тыс. человек.

На видео демонстрируются кадры из разных кабинетов. Можно увидеть, как проходят совещания, заседания, как сотрудники убирают конференц-зал. Идентифицировать помещения сложно, так как самыми распространенными изображениями являются рабочий кабинет Путина и те залы, где он проводит совещания.

Ранее мы сообщали о том, что хакеры разместили на сайте российской госкорпорации "Газпром" статью, якобы написанную Алексеем Миллером. В материале от имени Миллера осуждается решение Путина идти войной на Украину, а также заявляется, что глава "Газпрома" мог бы стать достойной заменой российскому президенту.