Алексей Миллер "заявил", что сможет заменить Путина: хакеры подставили главу Газпрома

Хакеры разместили статью, в которой Миллер якобы протестует против войны РФ с Украиной и осуждает решения Путина.

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На сайте ОАО "Газпром-Нефть" в разделе "Новости" был опубликован материал якобы от имени председателя правления госкорпорации "Газпром" Алексея Миллера, в котором он осуждал военную агрессию России против Украины, передает Фокус.

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Данное заявление, озаглавленное "Альтернативная Россия" является фейковым. Кто разместил его, пока неясно. Однако напомним, что 5 апреля хакеры из группы ATW, которые относят себя к группировке Anonymous, атаковали "Газпром". В Твиттере в аккаунте Anonymous TV в тот же день появилось сообщение об атаке, краже и "сливе" некоторых данных российской госкорпорации.

В фейковом заявлении Миллера было сказано, что он осуждает происходящее в Украине, сетует на то, что Владимир Путин ни с кем не посоветовался, прежде чем начать "спецоперацию", а также заявляет о том, что мог бы стать "достойной заменой и успешным лидером для нашей большой родины".

На данный момент статья удалена, но в перейдя по ссылке в архив, вы можете прочесть ее.

[ + – ] Часть фейкового заявления Алексея Миллера

Фокус выяснил, что сайт "Газпром-Нефть" недоступен, при попытке зайти на него через VPN выдает 504 ошибку (это означает, что у компании какие-то проблемы с сервером).

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что знает одну группу хакеров, которая могла бы сделать нечто подобное, но из соображений безопасности он не стал ее называть.

"Я знаю по крайней мере одну группу, которая могла сделать что-то подобное именно в таком изящном стиле, но кто это был на самом деле – неизвестно пока", — написал Константин в своем Facebook.

Специалист отметил, что над взломом "Газпрома", по его мнению, "поработали серьезные хакеры".

"Планово, основательно, скоординировано. Одни искали уязвимости, другие проникали в CMS и закреплялись в целевой системе, третьи готовили текст для дефейса, четвертые убирали за собой", — написал он.

Корсун не сомневается в том, что статья — фейк. Он полагает, что ситуация в РФ "еще не столь критична, чтобы крысы бежали с тонущего русского военного корабля настолько нагло".

Версия "засланного казачка" также выглядит слабенькой, равно как и вариант "плана Б" для Миллера, чтобы этим заявлением прикрыться во время "нюрнбергского процесса", — подытожил Константин.

Ранее мы сообщали о том, что Anonymous опубликовали список компаний, которые продолжают работать в России после того, как стало известно о трагедии в Буче. Данную публикацию можно расценивать как угрозу взлома.