Олексій Міллер "заявив", що зможе замінити Путіна: хакери підставили голову "Газпрому"

Хакери розмістили статтю, в якій Міллер нібито протестує проти війни РФ з Україною та засуджує рішення Путіна.

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На сайті ВАТ "Газпром-Нафта" у розділі "Новини" було опубліковано матеріал нібито від імені голови правління держкорпорації "Газпром" Олексія Міллера, в якому він засуджував військову агресію Росії проти України, передає Фокус.

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Ця заява під назвою "Альтернативна Росія" є фейковою. Хто розмістив її, поки що не ясно. Проте нагадаємо, що 5 квітня хакери із групи ATW, які відносять себе до угруповання Anonymous, атакували "Газпром". У Твіттері в акаунті Anonymous TV того ж дня з'явилося повідомлення про атаку, крадіжку і "злив" деяких даних російської держкорпорації.

У фейковій заяві Міллера було сказано, що він засуджує те, що відбувається в Україні, нарікає на те, що Володимир Путін ні з ким не порадився, перш ніж розпочати "спецоперацію", а також заявляє про те, що міг би стати "гідною заміною та успішним лідером". для нашої великої батьківщини.

Нині стаття видалена, але, перейшовши за посиланням в архів, ви можете прочитати її.

[ + – ] Частина фейкової заяви Олексія Міллера

Фокус з'ясував, що сайт "Газпром-Нафта" недоступний, при спробі зайти на нього через VPN видає помилку 504 (це означає, що компанія має якісь проблеми з сервером).

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначив, що знає одну групу хакерів, яка могла б зробити щось подібне, але з міркувань безпеки він не став її називати.

"Я знаю принаймні одну групу, яка могла зробити щось подібне саме в такому витонченому стилі, але хто це був насправді — невідомо поки що", — написав Костянтин у своєму Facebook.

Фахівець зазначив, що над зломом "Газпрому", на його думку, "попрацювали серйозні хакери".

"Планово, ґрунтовно, скоординовано. Одні шукали вразливості, інші проникали в CMS та закріплювалися в цільовій системі, треті готували текст для дефейсу, четверті прибирали за собою", — написав він.

Корсун не сумнівається, що стаття — фейк. Він вважає, що ситуація в РФ "ще не настільки критична, щоб щури бігли з російського військового корабля, що тоне, настільки нахабно".

Версія "засланого козачка" також виглядає слабкою, так само як і варіант "плану Б" для Міллера, щоб цією заявою прикритися під час "нюрнберзького процесу", — підсумував Костянтин.

Раніше ми повідомляли про те, що Anonymous опублікували список компаній, які продовжують працювати в Росії після того, як стало відомо про трагедію в Бучі. Цю публікацію можна розцінювати як загрозу злому.