Anonymous пригрозили атакувати технокомпанії, що працюють із РФ після "різанини в Бучі"

Незважаючи на вторгнення в Україну, бізнес у Росії продовжують вести 128 компаній, зокрема постачальники смартфонів, ноутбуків і обладнання для зв'язку.

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Група хакерів, яка називає себе Anonymous, погрожує розпочати кібератаки проти міжнародних компаній, які залишилися працювати в Росії, незважаючи на міжнародний тиск у зв'язку зі вторгненням в Україну. Вони розмістили попередження у Twitter.

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Приводом для обурення Anonymous стала інформація про численні злочини ЗС РФ і вбивство мирних жителів у місті Буча Київської області. Вони звернули увагу на список великих компаній, що продовжують працювати в Росії, складений Єльською школою менеджменту.

За інформацією аналітиків, станом на 5 квітня свою діяльність у країні-агресорі припинили близько 600 підприємств, але 128 підприємств її зберегли, зокрема такі технологічні гіганти:

Acer (Тайвань) — займає значну частку ринку, хоча публічно цього не визнає;

Alibaba (Китай) — співпрацює з AliExpress і має частку в компанії VK;

Asus (Тайвань) — фактично продовжує операції;

Cloudflare (США) — продає та надає послуги;

Eutelsat (Франція) — надає послуги супутникового телебачення, 5-10% виторгу з Росії;

Huawei (Китай) — постачає телекомунікаційне обладнання;

Knauf (Німеччина) — працює на 14 майданчиках у Росії;

Lenovo (Гонконг) — працює в Росії;

MSI (США) — публічно не розкриває, але є на ринку;

NTT (Японія) — продовжує працювати з хмарними сервісами в Росії;

Xiaomi (Китай) — займає друге місце з продажу смартфонів у Росії.

"Які ще докази потрібні тим транснаціональним компаніям, які досі ведуть кривавий бізнес у Росії? Якщо вам складно піти з Росії навіть після бійні в Бучі, то нам буде легко залучити вас до кампанії #OpRussia", — заявили Anonymous.

Близько місяця тому хакери Anonymous запустили хештег #OpRussia, щоб маркувати в соцмережах пости про досягнення своєї так званої спецоперації — серії кібератак на сайти російських державних органів і пов'язаних із ними компаній. У такий спосіб угруповання протестує проти вторгнення Росії в Україну.

25 лютого Anonymous оголосила кібервійну РФ і атакувала держсайти країни у відповідь на вторгнення в Україну. Під удар також потрапив сайт телеканалу Russia Today, який перестав працювати.

Фокус писав, що залишили по собі російські військові в місті Буча під Києвом. На дорогах лежать трупи вбитих мирних громадян, деяких із них зв'язували та розстрілювали впритул. На території міста знайшли братську могилу, де закопали близько 300 людей.