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Технологии и наука Российско-украинская война

Anonymous пригрозили атаковать техно-компании, работающие с РФ после "резни в Буче"

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Anonymous
Фото: Cкриншот | Хакер из организации Anonymous

Несмотря на вторжение в Украину, бизнес в России продолжают вести 128 компаний, в том числе поставщики смартфонов, ноутбуков и оборудования для связи.

Группа хакеров, называющая себя Anonymous, угрожает начать кибератаки против международных компаний, которые остались работать в России, несмотря на международное давление в связи с вторжением в Украину. Они разместили предупреждение в Twitter.

Поводом для возмущения Anonymous стала информация о многочисленных преступлениях ВС РФ и убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Они обратили внимание на список крупных компаний, продолжающих работать в России, составленный Ельской школой менеджмента.

Согласно информации аналитиков, по состоянию на 5 апреля свою деятельность в стране-агрессоре прекратили около 600 предприятий, но 128 предприятий ее сохранили, в том числе такие технологические гиганты:

  • Acer (Тайвань) — занимает значительную долю рынка, хотя публично этого не признает;
  • Alibaba (Китай) — сотрудничает с AliExpress и имеет долю в компании VK;
  • Asus (Тайвань) — фактически продолжает операции;
  • Cloudflare (США) — продает и оказывает услуги;
  • Eutelsat (Франция) — предоставляет услуги спутникового телевидения, 5-10% выручки из России;
  • Huawei (Китай) — поставляет телекоммуникационное оборудование;
  • Knauf (Германия) — работает на 14 площадках в России;
  • Lenovo (Гонконг) — работает в России;
  • MSI (США) — публично не раскрывает, но присутствует на рынке;
  • NTT (Япония) — продолжает работать с облачными сервисами в России;
  • Xiaomi (Китай) — занимает второе место по продаже смартфонов в России.

"Какие еще доказательства нужны тем транснациональным компаниям, которые до сих пор ведут кровавый бизнес в России? Если вам сложно уйти из России даже после бойни в Буче, то нам будет легко вовлечь вас в кампанию #OpRussia", — заявили Anonymous.

Около месяца назад хакеры Anonymous запустили хэштег #OpRussia, чтобы маркировать в соцсетях посты о достижениях своей так называемой спецоперации — серии кибератак на сайты российских государственных органов и связанных с ними компаний. Таким образом группировка протестует против вторжения России в Украину.

25 февраля Anonymous объявила кибервойну РФ и атаковала госсайты страны в ответ на вторжение в Украину. Под удар также попал сайт телеканала Russia Today, который перестал работать.

Фокус писал, что оставили после себя российские военные в городе Буча под Киевом. На дорогах лежат трупы убитых мирных граждан, некоторых из них связывали и расстреливали в упор. На территории города нашли братскую могилу, в которой зарыли около 300 человек.