Хакеры Anonymous заявили о взломе системы Минкульта России: обнародованы документы

В открытом доступе оказались отчеты, служебные записки и даже резюме потенциальных сотрудников.

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Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе российских правительственных ресурсов, включая Министерство культуры. Полученные данные они опубликовали в открытом доступе на сайте Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) 11 апреля.

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База данных объемом 446 ГБ содержит 230 тысяч электронных писем, в некоторых из них содержится рабочая документация ведомства (сканы и цифровые копии): акты, доверенности, заявления, служебные записки, отчеты, судебные решения, резюме потенциальных сотрудников и другое. Хакеры подчеркнули, что Минкульт отвечает за государственную политику в отношении искусства, кинематографии, архивов, авторского права, культурного наследия и цензуры в России.

На DDoSecrets также разместили базу данных из 230 тысяч электронных писем общим объемом 150 ГБ, которые, по словам хакеров, получены в результате взлома городской администрации Благовещенск. Судя по размещенным файлам, речь идет о городе в Амурской области — в документах упоминается имя мэра Олега Имамеева. Отмечается, что "слиты" письма за период с 2019 по 2022 год.

12 апреля, на следующий день после "слива", в Благовещенск прибыли президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко. Политические лидеры решили посетить космодром "Восточный" в Амурской области.

Хакеры также выложили 130 тысяч электронных писем из правительства Тверской области, отправленные или полученные с 2016 года. Все это время пост губернатора региона занимает Игорь Руденя, его корреспонденция также оказалась в открытом доступе.

Ранее появилась информация, что хакеры получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля. Группа Thblckrbbtworld, действующая от имени Anonymous, разместила видео из разных кабинетов и конференц-залов, где работают сотрудники.

В феврале хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и атаковала российские сайты. Одной из первых целей стал сайт пропагандистского телеканала Russia Today.