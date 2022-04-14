Хакеры Anonymous взломали российские компании, обслуживающие "Роснефть" и "Газпром"

Хакеры разместили в открытом доступе документы, а также переписку сотрудников ГК "Технотэк" и "Газпром Линде Инжиниринг".

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Хакерская группировка под названием Anonymous взломала две российские компании, которые обслуживают предприятия энергетических гигантов "Роснефть" и "Газпром". Они обнародовали похищенные данные на сайте Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets).

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Одной из взломанных компаний, по словам Anonymous, является группа компаний "Технотэк", которая с 1995 года предоставляет нефтегазовые услуги и химические реагенты, которые необходимы при добыче и транспортировке нефти, например, удаление отложений в сквагинах, предоставление специальных химических реагентов, удаление коррозии в установках. Предприятие сотрудничает с "Роснефтью", "Газпромнефтью" "Независимой нефтегазовой компанией", "Башнефтью", "Зарубежнефтью".

В DDoSecrets размещена часть из 495 тысяч электронных писем "Технотэк" общим весом 440 ГБ. Как выяснил Фокус, в базе содержится рабочая переписка, документы, отчеты о предоставленных услугах, соглашения о транспортировке товаров и другие документы. Есть также письма сотрудников компании "Новахим", которую "Технотэк" основала совместно с российской государственной корпорацией "Ростех".

На сайте также разместили 768 тысяч писем компании "Газпром Линде Инжиниринг" (Gazprom Linde Engineering), которая специализируется на проектировании газонефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов. Она создана в 2021 году АО "Газпром", Linde и "Русгаздобычей", а возглавлена начальником управления департамента 335 "Газпрома" Виталием Ходаковским.

Ранее Anonymous заявили о взломе системы Минкульта России. Они обнародовали отчеты, служебные записки и даже резюме россиян, которые пытались устроиться туда на работу.

1 апреля хакеры Anonymous "слили" в Интернет базу данных РПЦ. Они взломали систему синодального отдела по благотворительности, который возглвляет епископ Пантелеимон — ближайший соратник московского патриарха Кирилла.

Писали также, как хакеры Anonymous взломали компанию Marathon Group, которая принадлежит зятю министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Александру Винокурову.