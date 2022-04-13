РПЦ "засудила" патріарха Кирила за підтримку війни в Україні: хакери зламали церковний сайт

У зверненні до парафіян стверджується, що глава РПЦ пішов проти християнської моралі, благословивши військових на ведення бойових дій.

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На сайті синодального відділу Російської православної церкви з церковної благодійності та соціального служіння з'явилася публікація, яка засуджує війну в Україні та політику патріарха Кирила. Наразі сторінка видалена, але копія збереглася в сервісі Archive Today.

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Публікація мала заголовок: "Звернення до вірних дітей Руської Православної Церкви". Автори звернулися до вірян і розповіли, що патріарх Кирило Гундяєв неодноразово виступав на підтримку вторгнення військ Росії. Наприклад, 13 березня він благословив національну гвардію РФ та вручив ікону головнокомандувачу Віктору Золотову. Глава Росгвардії тоді відкрито заявив, що його підлеглі беруть участь у так званій "спецоперації" та вторглися на територію України.

"Незважаючи на те, що патріарх Кирило протягом багатьох років у своїх зверненнях стверджував, що вважає православних християн України своєю паствою, за яку він несе відповідальність, сьогодні він прямо благословляє їхнє фізичне знищення", — наголошується в публікації.

Написано також, що Основи соціальної концепції (офіційний документ РПЦ) забороняють Церкві допомагати державі у веденні агресивної зовнішньої війни, тому зараз Кирило й інші російські сановники не дотримуються "норм християнської моралі". Автори звернулися до Предстоятелів Помісних Православних Церков із закликом засудити військову агресію Росії щодо України та дії московського патріарха, а також вплинути на президента РФ Володимира Путіна.

Окремо варто виділити колаж, яким супроводжується звернення. На ньому патріарха Кирила зображено в чорному одязі та головному уборі з червоною перевернутою пентаграмою (сатанинський символ), у його руках запалені свічки, а на задньому плані горить будівля.

Спільнота у Twitter під назвою Euromaidan Press повідомила, що сайт відділу РПЦ зламали хакери. Ймовірно, вони влаштували дефейс — атаку хакера, метою якої є розміщення інформації під виглядом звичайної сторінки сайту або зміна його вмісту. Датою публікації вказано 3 лютого 2022 року, проте кеш сторінки було збережено в онлайн-архіві 12 квітня.

2 квітня стало відомо, що хакерська група Anonymous зламала і "злила" у відкритий доступ базу даних РПЦ. Вони отримали доступ до листів того синодального відділу з благодійності загальним обсягом приблизно 15 ГБ.

Пізніше хакери підставили главу Газпрому Олексія Міллера. На сайті компанії з'явилася стаття від імені керівника, в якій він засудив війну в Україні та назвав себе гідною заміною президенту РФ Володимиру Путіну.