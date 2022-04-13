РПЦ "осудила" патриарха Кирилла за поддержку войны в Украине: хакеры взломали церковный сайт

В обращении к прихожанам утверждается, что глава РПЦ пошел против христианской морали, благословив военных на ведение боевых действий.

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На сайте синодального отдела Русской православной церкви по церковной благотворительности и социальному служению появилась публикация, осуждающая войну в Украине и политику патриарха Кирилла. В настоящее время страница удалена, однако копия сохранилась в сервисе Archive Today.

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Публикация озаглавлена: "Обращение к верным чадам Русской Православной Церкви". Авторы обратились к верующим и рассказали, что патриарх Кирилл Гундяев неоднократно выступал в поддержку вторжения войск России. К примеру, 13 марта он благословил национальную гвардию РФ и вручил икону главнокомандующему Виктору Золотову. Глава Росгвардии тогда открыто заявил, что его подчиненные участвуют в так называемой "спецоперации" и вторглись на территорию Украины.

"Не смотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих обращениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня он прямо благословляет их физическое уничтожение", — отмечается в публикации.

Написано также, что Основы социальной концепции (официальный документ РПЦ), запрещают Церкви помогать государству в ведении агрессивной внешней войны, поэтому сейчас Кирилл и другие российские сановники не соблюдают "нормы христианской морали". Авторы обратились к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с призывом осудить военную агрессию России в отношении Украины и действия московского патриарха, а также повлиять на президента РФ Владимира Путина.

Отдельно стоит выделить коллаж, которым сопровождается обращение. На нем патриарх Кирилл изображен в черном одеянии и головном уборе с красной перевернутой пентаграммой (сатанинский символ), в его руках зажженные свечи, а на заднем плане горит здание.

Сообщество в Twitter под названием Euromaidan Press сообщила, что сайт отдела РПЦ взломали хакеры. Вероятно, они устроили дефейс — хакерскую атаку, целью которой является размещение информации под видом обычной страницы сайта или изменение его содержимого. Датой публикации указано 3 февраля 2022 года, однако кэш страницы была сохранен в онлайн-архиве 12 апреля.

2 апреля стало известно, что хакерская группа Anonymous взломали и "слили" в открытый доступ базу данных РПЦ. Они получили доступ к письмам того самого синодального отдела по благотворительности общим объемом около 15 ГБ.

Позже хакеры подставили главу Газпрома Алексея Миллера. На сайте компании появилась статья от имени руководителя, в которой он осудил войну в Украине и назвал себя достойной заменой президенту РФ Владимиру Путину.