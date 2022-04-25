Anonymous зламали листування російських корпорацій "Газпром" та "Башнефть"

У розпорядження хакерів потрапили листи митного брокера компанії АЛЕТ, який працює з великими корпораціями з РФ.

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Хакерський рух Anonymous оголосив про злом електронної пошти російського митного брокера АЛЕТ, в якому зберігалося листування компанії з експортерами вугілля, нафти та нафтопродуктів, а також зрідженого газу. Про це повідомляє сайт хакерського проекту DDoSecrets.

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В результаті кібератаки хакерам вдалося заволодіти понад 1 млн. електронних листів обсягом 1,1 ТБ. Згідно з інформацією, наданою хактивістами, з 2011 року АЛЕТ співпрацювала з більше ніж 400 компаніями та подала 119 000 митних декларацій. Брокер має рекомендації від російських паливних гігантів "Газпром", "Газпром нефть" і "Башнефть".

"Приблизно 75% бізнесу ALET припадає на нафтопродукти, 10% на нафту та 9% на вуглеводневі продукти", — йдеться у повідомленні.

Крім цього Anonymous анонсувала, що найближчими днями викладе у відкритий доступ ще більше даних, що належать російським організаціям та компаніям.

Нагадаємо, раніше хакер, який зараховує себе до руху Anonymous, зламав електронну пошту російської будівельної компанії "Головне управління облаштування військ та цивільного будівництва" (ГУОВ і ЦБ), яка належить Міністерству оборони РФ і виконує для нього замовлення будівництва військових об'єктів.

Також ми писали про те, як Anonymous зламали дві російські компанії, які обслуговують підприємства енергетичних гігантів "Роснефть" та "Газпром".