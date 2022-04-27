Хакери зламали один із найбільших банків Росії: злиті цінні дані

У відкритому доступі розмістили сотні тисяч файлів та електронних листів фінустанови із Санкт-Петербурга, що допомагає бізнесу РФ проводити операції за кордоном.

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Хакерська група NB65, пов'язана зі спільнотою Anonymous, заявила про злам мережі "Петербурзького соціального комерційного банку". Хактивісти опублікували дані компанії у відкритому доступі на сайті Distributed Denial of Secrets.

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Судячи з публікації, внаслідок зламу хакерам вдалося викрасти 630 тис. файлів та 229 тис. електронних листів загальним обсягом 542 ГБ. У базі даних міститься банківське програмне забезпечення, документи, деталі про операції з обміну валюти та інша цінна інформація.

"Петербурзький соціальний комерційний банк" відкрився в 1993 році й зараз входить до списку найбільших російських банків. За даними Центрального банку Росії, в лютому ПСКБ зайняв 102 місце серед усіх банків країни за обсягом чистих активів з показником 41,9 млрд рублів.

Банк надає послуги приватним та корпоративним клієнтам, зокрема для ведення зовнішньоекономічної діяльності та онлайн-торгівлі валютою. Раду директорів компанії очолює Володимир Прибиткін (йому належить 27,03% акцій), а головою правління є Сергій Копитов (12,68%).

Раніше стало відомо, що хакери зламали постачальника обладнання для всього метро Росії — конструкторське бюро "Метроспецтехніка". Вони отримали креслення критично важливих систем, таких як кондиціонери, батареї електроживлення та пожежну сигналізацію в російських потягах.

Писали також, що хакери оприлюднили дані ВДТРК, найбільшої російської медіакорпорації. В Інтернеті опублікували понад 900 тисяч листів, якими обмінювалися працівники.

Нещодавно хакери Anonymous зламали листування російських корпорацій "Газпром" та "Башнефть". Їм вдалося отримати листи митного брокера АЛЕТ, який надає послуги великим бізнес-корпораціям Росії.