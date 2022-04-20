Хакери зламали постачальника обладнання для всього метро Росії: злиті креслення (фото)

За допомогою даних можна вивести з ладу критичні системи поїздів: кондиціонери, батареї, протипожежну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Хакерська група GhostSec заявила про злам системи конструкторського бюро "Метроспецтехніка", що постачає обладнання в метро по всій Росії. Подробиці вона повідомила на своєму каналі у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами хакерів, пов'язаних із Anonymous, у результаті вдалося отримати критично важливу інформацію про технології "Метроспецтехніки", яка дозволить виводити з ладу обладнання. Тепер вони знають, як улаштовані механізми контролю протипожежної системи, повітряні кондиціонери, батареї електроживлення. Отримано також повні креслення та звіти щодо кожного потяга, створеного підприємством.

"Метроспецтехніка" спеціалізується на розробці, виробництві та впровадженні електро- та радіоелектронного обладнання, а також систем управління для залізничного транспорту та метрополітену в Росії. Зокрема, компанія виробляє вимірювачі швидкості поїздів метро, системи керування дизель-потягами, інформаційні комплекси та протипожежні системи. Конструкторське бюро базується в Ростові-на-Дону, його засновником і директором є Ігор Саутін.

Раніше хакери викрали дані найбільшої медіакорпорації Росії — ВДТРК. Вони опублікували у відкритому доступі 900 тисяч листів співробітників, надісланих і отриманих за останні 20 років, у яких вони обговорювали роботу та збитки від антиросійських санкцій.

Нещодавно хакери заявили про отримання доступу до системи відеоспостереження Кремля, а також пообіцяли розкрити секрети політичного керівництва РФ. На опублікованих відео показані кадри з різних кабінетів і конференц-залів, проте не можна точно визначити, чи вони дійсно зняті в Адміністрації президента РФ.

На початку квітня група Anonymous зламала завод Липецького механічного заводу, який спеціалізується на виробництві шасі та деталей для російської військової техніки, зокрема для ЗРК-С-300В4. У розпорядженні хакерів опинилися тисячі електронних листів керівництва підприємства.