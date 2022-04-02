Хакери Anonymous "злили" дані заводу російської військової техніки в Липецьку

Підприємство є одним із найбільших виробників зенітно-ракетних комплексів ППО С-300В4.

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Група хакерів під назвою Anonymous опублікувала дані, викрадені з бази Липецького механічного заводу. Подробиці опубліковані на спеціальному сайті.

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Хакери розмістили для завантаження електронні листи загальним обсягом 25 ГБ. Судячи з папок, повідомлення належать виконавчому директору заводу Веніаміну Сізову, директору з виробництва Євгену Масаніну, директору з персоналу Олександру Сєрову й іншим керівникам підприємства. Файли представлені у форматі PST, де копії листів зберігаються на серверах або комп'ютерах.

Що відомо про Липецький механічний завод

Згідно з офіційним сайтом, Липецький механічний завод займається виробництвом і продажем російської військової техніки, а також ремонтом, технічним обслуговуванням і монтажем озброєння. Зокрема там виробляються самохідні тягачі для зенітно-ракетних комплексів С-300В4.

Основу виробництва становлять 5 типів модернізованих самохідних гусеничних шасі, що поставляються на інші підприємства, де на них встановлюють пускові установки, пункти керування, системи наведення, станції зв'язку й інше обладнання. Крім того, гусеничні шасі сумісні з танками Т-80, САУ 2С7, 2С7М, 2С19, БТМ-4М, а силові передачі та механізми розподілу — з моделями Т-72, Т-90, САУ 2С19.

Крім того, Липецький механічний завод надає такі послуги:

виготовлення, оброблення та монтаж кабелів;

механічне оброблення деталей (фрезерування, токарне, шліфування, очищення, зварювання);

хіміко-термічна обробка та гальванічне покриття матеріалів.

Раніше хакери Anonymous зламали систему Центробанку РФ. Вони опублікували у відкритому доступі 28 ГБ даних, що містять рахунки, програми та документи, що зберігалися на серверах російського регулятора.

Писали також, що Anonymous "поклали" IT-інфраструктуру Росавіації. Вони знищили документи, електронні листи й інші файли загальним обсягом 65 ТБ даних. За даними ЗМІ, чиновники не мають резервних копій даних, бо гроші на копіювання не виділялися.