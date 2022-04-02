Хакеры Anonymous "слили" данные завода российской военной техники в Липецке

Предприятие является одним из крупнейших производителей зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300В4.

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Группа хакеров под названием Anonymous опубликовали данные, похищенные из базы Липецкого механического завода. Подробности опубликованы на специальном сайте.

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Хакеры разместили для скачивания электронные письма общим объемом 25 ГБ. Судя по папкам, сообщения принадлежат исполнительному директору завода Вениамину Сизову, директору по производству Евгению Масанину, директору по персоналу Александру Серову и другим руководителям предприятия. Файлы представлены в формате PST, в котором копии писем сохраняются на серверах или компьютерах.

Что известно про Липецкий механический завод

Согласно официальному сайту, Липецкий механический завод, занимается производством и продажей российской военной техники, а также ремонтом, техническим обслуживанием и монтажом вооружения. В частности, там производятся самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300В4.

Основу производства составляют 5 типов модернизированных самоходных гусеничных шасси, которые поставляются на другие предприятия, где на них устанавливают пусковые установки, пункты управления, системы наведения, станции связи и другое оборудование. Кроме того, гусеничные шасси совместимы с танками Т-80, САУ 2С7, 2С7М, 2С19, БТМ-4М, а силовые передачи и механизмы распределения – с моделями Т-72, Т-90, САУ 2С19.

Кроме того, Липецкий механический завод предоставляет такие услуги:

изготовление разделка и монтаж кабелей;

механическая обработка деталей (фрезерование, токарная, шлифовка, очистка, сварка);

химико-термическая обработка и гальваническое покрытие материалов.

Ранее хакеры Anonymous взломали систему Центробанка РФ. Они опубликовали в открытом доступе 28 ГБ данных, которые содержат счета, программы и документы, которые хранились на серверах российского регулятора.

Писали также, что Anonymous "положили" IT-инфраструктуру Росавиации. Они уничтожили документы, электронные письма и прочие файлы общим объемом 65 ТБ данных. По данным СМИ, у чиновников нет резервных копий данных, потому как деньги на копирование не выделялись.