Anonymous "положили" IT-инфраструктуру Росавиации

Хакеры уничтожили все документы, почту и файлы на серверах. В общей сложности речь идет о 65 терабайтах данных.

Группа хакеров Anonymous провела мощную кибератаку на IT-инфраструктуру авиации России. В итоге удалились более 65 терабайтов данных, а сама сеть "легла", говорится в сообщении Anonymous в Twitter.

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"Мощная кибератака на серверы управления гражданской авиации России: нет больше данных и резервного копирования", — говорится в сообщении.

РосСМИ написали об этой кибератаке, которая состоялась 26 марта. Из строя вышла сеть, стерлись все документы, почта, файлы на серверах.

В общей сложности речь идет о примерно 65 терабайтах данных, также все электронные письма за полтора года были потеряны.

По данным РосСМИ, резервных копий данных никто не делал, так как в Министерстве финансов не предусмотрели на это средств. Со дня кибератаки IT-инфраструктуры Росавиации ведется следствие прокуратурой и ФСБ.

Напомним, ранее хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ и "слили" данные в Сеть. Речь идет о 28 Гб данных.

21 марта стало известно, что Anonymous пригрозили взломать 40 компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ.

Данная группа хакеров делает проводит регулярные кибератаки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.