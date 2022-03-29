Anonymous "поклали" IT-інфраструктуру Росавіації

Хакери знищили всі документи, пошту та файли на серверах. Загалом йдеться про 65 терабайтів даних.

Група хакерів Anonymous провела потужну кібератаку на ІТ-інфраструктуру авіації Росії. Внаслідок неї зникли понад 65 терабайтів даних, а сама мережа "лягла", йдеться в повідомленні Anonymous у Twitter.

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"Потужна кібератака на сервери управління цивільної авіації Росії: немає більше даних та резервного копіювання", — йдеться в повідомленні.

РосЗМІ написали про цю кібератаку, яка відбулася 26 березня. З ладу вийшла мережа, стерлися всі документи, пошта, файли на серверах.

Загалом йдеться про приблизно 65 терабайтів даних, також всі електронні листи за півтора року втрачені.

За даними РосЗМІ, резервних копій даних ніхто не робив, оскільки в Міністерстві фінансів не передбачили на це коштів. З дня кібератаки ІТ-інфраструктури Росавіації веде слідство прокуратура та ФСБ.

Нагадаємо, раніше хакери Anonymous зламали Центробанк РФ і "злили" дані до мережі. Йдеться про 28 Гб даних.

21 березня стало відомо, що Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з РФ.

Ця група хакерів робить регулярні кібератаки з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.