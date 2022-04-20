Хакеры взломали поставщика оборудования для всего метро России: слиты чертежи (фото)

При помощи полученных данных можно вывести из строя критические системы поездов: кондиционеры, батареи, противопожарную.

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Хакерская группа GhostSec заявила о взломе системы конструкторского бюро "Метроспецтехнику", поставляющего оборудование в метро по всей России. Подробности она сообщила на своем канале в Twitter.

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По словам хакеров, связанных с Anonymous, в результате удалось получить критически важную информацию о технологиях "Метроспецтехники", которая позволит выводить из строя оборудование. Теперь они знают, как устроены механизмы контроля противопожарной системы, воздушные кондиционеры, батареи электропитания. Получены также полные чертежи и отчеты по каждому поезду, созданному предприятием.

"Метроспецтехника" специализируется на разработке, производстве и внедрении электро и радиоэлектронного оборудования, а также систем управления для железнодорожного транспорта и метрополитена в России. В частности, компания производит измерители скорости поездов метро, системы управления дизель-поездами, информационные комплексы и противопожарные системы. Конструкторское бюро базируется в Ростове-на-Дону, его учредителем и директором является Игорь Саутин.

Ранее хакеры похитили данные крупнейшей медиакорпорации России — ВГТРК. Они опубликовали в открытом доступе 900 тысяч писем сотрудников, отправленных и полученных за последние 20 лет, в которых они обсуждали работу и ущерб от антироссийских санкций.

Недавно хакеры заявили о получении доступа к системе видеонаблюдения Кремля, а также пообещали раскрыть секреты политического руководства РФ. На опубликованных видео показаны кадры из разных кабинетов и конференц-залов, однако нельзя точно определить, действительно ли они запечатлены в Администрации президента РФ.

В начале апреля группа Anonymous взломала завод Липецкого механического завода, который специализируется на производстве шасси и деталей для российской военной техники, в частности, для ЗРК-С-300В4. В распоряжении хакеров оказалисб тысячи электронных писем руководства предприятия.