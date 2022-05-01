Українські хакери та волонтери за допомогою DDoS-атак "поклали" російські сайти

"Жертвами" групи disBalancer стали кілька маркетплейсів та сайт гірничодобувної компанії "Северсталь", що належить олігарху Олексію Мордашову.

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Група українських хакерів disBalancer здійснила чергові кібератаки, внаслідок яких "лягли" кілька російських сайтів. Про це організація прозвітувала у своєму Telegram-каналі.

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За словами хакерів, вони продовжують завдавати ударів по російським інфраструктурним сервісам, які підтримують повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України або сприяють війні.

Так, протягом 29 квітня кібератакам зазнали сайти:

Уральського електронного торгового майданчика;

Універсальний електронний торговий майданчик;

Електронно-торговельний майданчик Eltorg;

Багатофункціональний електронний торговий майданчик "Росія онлайн".

Група disBalancer також здійснила низку атак проти російських сайтів 30 квітня, під час яких "лягли":

офіційний портал ПАТ "Северсталь" (сталеварна та гірничодобувна компанія, що належить російському олігарху Олексію Мордашову. Згідно з даними з відкритих джерел, на початку 2021 року акції "Северсталі" подорожчали в ціні, завдяки чому виріс і особистий стан Мордашова. На лютий минулого року становило $30 млрд, завдяки чому він став найбагатшою людиною в РФ);

сайт постачальників ПАТ "Северсталь";

сайт для авторизації співробітників ПАТ "Северсталь";

міський портал Донецька, підконтрольний окупаційній владі;

сайт Череповецького металургійного комбінату, що входить до складу ПАТ "Северсталь".

"Ми висловлюємо велику подяку кожному кібервоїну за те, що Liberator (криптопроєкт, що атакує російські сайти — ред.) працює і вдень, і вночі. Це проста дія, але вона стає справді руйнівною, коли ми робимо це разом!", — додали українські хакери у своїй публікації.

[ + – ] Українські хакери disBalancer поклали низку російських сайтів

Фокус перевірив працездатність зазначених групою хакерів сайтів та з'ясував, що вони не відкриваються ні з українських, ні з російських IP-адрес. Браузер при спробі зайти на деякі портали видає помилку 403.

Нагадаємо, раніше розповідалося, чому Росія програє кібервійну проти України. За словами експерта з питань інформаційної безпеки Дмитра Дубова, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ російські хакери не змогли завдати істотних збитків українській IT-інфраструктурі та оголили свої слабкі місця.

Також повідомлялося, що хакери зламали один із найбільших банків Росії. За підсумками кібератаки у відкритий доступ злили сотні тисяч файлів та електронних листів фінустанови із Санкт-Петербурга, який бере участь у проведенні грошових операцій за кордоном.