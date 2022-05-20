Хакеры запустили сайт, чтобы действовать на нервы чиновникам РФ: как он работает

Система связывает по телефону двух случайных российских чиновников, заставляя их тратить время на выяснение, кто кому и для чего позвонил.

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Международная группа активистов под названием "Тайные сны Шахерезады" (Obfuscated Dreams of Scheherazade) запустила сайт для звонков российским чиновникам в ответ на вторжение в Украину. О необычном проекте стало известно изданию Wired.

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Новый сервис называют "автоматизированным оружием телефонного раздражения". Чтобы запустить его, пользователю достаточно зайти на сайт WasteRussianTime.today и нажать кнопку с изображением телефонной трубки — все остальное произойдет без его участия. Система использует список "слитых" телефонных номеров российских чиновников и случайным образом связывает двух абонентов, заставляя их позвонить друг другу. Пользователю остается лишь слушать, как россияне бесятся и тратят свое время, пытаясь выяснить, кто же кому позвонил и с какой целью.

"Мы надеемся, что это вызовет путаницу, что они разозлятся, и что эти звонки могут быть даже интересны людям, которые говорят по-русски. Эта война берет начало в Москве и Санкт-Петербурге, в кругу представителей власти, приближенных к Путину, и вот их-то мы хотим раздражать и беспокоить", — прокомментировал один из создателей сайта по имени Шера.

WasteRussianTime.today использует технологию передачи данных в реальном времени VoIP. Набор телефонных номеров происходит автоматически. Пользователь сайта привлекается в качестве третьей стороны и имеет возможность прослушивать абонентов — т.е. российских чиновников, которые отвечают на звонки. Создатели сайта не дают возможности участвовать в разговоре самим пользователям, опасаясь, что россияне смогут раскрыть их личности, выследить и отомстить. Поэтому юзеры могут просто наблюдать за реакцией представителей власти или военных РФ.

[ + – ] Сайт WasteRussianTime.today Фото: Скриншот

"Присоединяйтесь к гражданской интервенции против войны. Пока вы говорите по телефону, вы не можете сбрасывать бомбы или координировать действия солдат", — отмечается на сайте.

С 24 февраля, когда РФ начала вторжение в Украину, украинские и зарубежные хакеры активно атакуют российские IT-системы. В некоторых случаях им удалось получить и обнародовать электронные письма, персональные данные граждан России. Сообщество "Тайные сны Шехерезады" собрало в "слитых" базах данных более 5 000 телефонных номеров (стационарных и мобильных), которые принадлежат членам правительства, Госдумы, военнослужащим, а также сотрудникам ФСБ и разведки.

В настоящее время сайт не работает по техническим причинам, о которых разработчики рассказали в Twitter. Сервисом одновременно пользуется слишком большое количество пользователей, что приводит к перегрузке оборудования для совершения звонков. Хактивисты пообещали наладить работу системы и снова запустить свое "оружие".

"Мы потратили последние несколько часов, пытаясь найти проблему, и теперь мы ее выяснили: наши телефоны перегреваются, когда поступает слишком много запросов одновременно. Нам еще не удалось достаточно быстро их охладить, а вентиляторы пока доставляют почтой", — иронизируют хакеры в посте.

Журналисты Wired протестировали сайт перед официальным запуском и заметили несколько проблем. Системой можно воспользоваться только на настольных ПК, в некоторых случаях трубку поднимал только один русскоговорящий человек, а в других — процесс ограничивался голосовыми сообщениями. Однако журналистам удалось соединить двух абонентов, но из-за задержки сигнала один из собеседников повесил трубку прежде, чем второй начал говорить.

Организаторы сервиса рассказали, что идея WasteRussianTime.today появилась в самом начале вторжения РФ в Украину. Хактивисты долгое время раздумывали, как могут повлиять на ситуацию, одним из вариантов стал сервис, который позволил бы людям со всего мира звонить жителям России и рассказывать им о том, что реально происходит в Украине, но эту идею отбросили из-за больших рисков для пользователей и в итоге остановились на варианте с "наблюдателями".

Разработка сайта заняла почти три месяца, ведь создатели позаботились о системах защиты от слежки и DDoS-атак. Несмотря на принятые меры безопасности, Шера предположил, что со временем сервис заблокируют, это может случиться через несколько часов или недель.

Как утверждают хактивисты, они проверили номера, прежде чем включить их в свою базу для автодозвона, и убедились, что все они принадлежат российским чиновникам или военным, а не обычным гражданам. В частности, обращались к россиянам в соцсетях с просьбой предоставить любые телефоны представителей власти и хоть какое-то подтверждение. Впрочем, разработчики не смогли провести максимально тщательную проверку, опасаясь обнаружения и превентивной блокировки со стороны России.

Хактивисты также рассказали, что вдохновились расследованием Bellingcat и The Insider, которые звонили российским чиновникам и разведчикам от лица их коллег с целью выведать секретную информацию. Такую тактику использовал российский оппозиционер Алексей Навальный, когда заставил агента ФСБ признаться в покушении на его жизнь. Впрочем, журналист Bellingcat Христо Грозев раскритиковал WasteRussianTime.today, хотя и оценил ее потенциальный эффект: "Когда что-то подобное становится достоянием общественности, весь отдел меняет номера, а это не очень хорошо для расследований, в том числе журналистских. Это отличная психологическая операция, но скорее розыгрыш для утреннего радиошоу, чем журналистская операция".

Ранее украинские хакеры disBalancer создали кибероружие, которое позволяет любому пользователю атаковать РФ. В мае они модернизировали программу Liberator, увеличив мощность и добавив возможность поражать одновременно несколько целей.