Украинские хакеры улучшили кибероружие против России: атаковать может каждый

Программисты добавили в программу Liberator функцию Multitarget, которая усиливает DDoS-атаки и позволяет поражать много целей одновременно.

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Украинская группа disBalancer представила новую версию программы для хакерских атак Liberator. Разработчики раскрыли детали на своем сайте.

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Программа Liberator использует компьютеры для совершения DDoS-атак на российские интернет-ресурсы. Процесс происходит автоматически, поэтому пользователю не нужно иметь специальных знаний и навыков. Версия 0.2.0 добавляет кибероружию новую функцию под названием Multitarget, которая усиливает атаки и улучшает контроль.

Multitarget в Liberator 0.2.0 позволяет:

самостоятельно принимать участие в настройке процесса;

одновременно поражать несколько целей;

вводить количество потоков для управления мощности.

Как объяснили в disBalancer, открыв программу, пользователь может самостоятельно ввести количество потоков трафика, которое отличается от рекомендуемого параметра, например, поразив более трех целей, повысить интенсивность атак. Обновленный Liberator поддерживает любое число потоков, но встроенный ограничитель скорости прекращает обработку запросов до тех пор, пока не пройдет определенное количество времени. Благодаря этому можно запустить приложение и позволить ему работать без присмотра длительное время.

"Liberator 0.2.0 — это продолжение нашей битвы с русскими. Чтобы усилить атаки, мы постоянно совершенствуем программное обеспечение. Мультитаргетинг в Liberator позволяет сделать атакующий процесс намного сильнее и эффективнее. Он предоставляет дисбалансерам новые возможности", — отметили разработчики на сайте.

Следует учесть, что при попытке скачать Liberator, может среагировать антивирус и заблокировать скачивание. Прежде чем загружать программу на свой компьютер, рекомендуем временно отключить антивирус, распаковать архив, запустить ПО, а затем активировать программу-защитника. Подробные инструкции вы найдете в этом материале.

Ранее писали, как хакеры disBalancer и волонтеры "ломают" российские сайты с помощью DDoS-атак. Проект Liberator работает круглосуточно и оказывает разрушительный эффект благодаря совместной работе большого количества пользователей. К примеру, в апреле "положить" удалось несколько онлайн-магазинов и сайты промышленных предприятий РФ, среди них компания "Северсталь", принадлежащая олигарху Алексею Мордашову.

Британский блогер Майкл Гу посоветовал своим подписчикам использовать Liberator для помощи украинцам. Он рассказал, что к проекту криптовалютная компания Hacken, офис которой находится в Украине.