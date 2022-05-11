Українські хакери покращили кіберзброю проти Росії: атакувати може кожен

Програмісти додали до програми Liberator функцію Multitarget, яка посилює DDoS-атаки й дозволяє вражати багато цілей одночасно.

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Українська група disBalancer представив нову версію програми для хакерських атак Liberator. Розробники розкрили деталі на своєму сайті.

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Програма Liberator використовує комп'ютери для DDoS-атак на російські інтернет-ресурси. Процес відбувається автоматично, тому користувачеві не потрібно мати спеціальних знань та навичок. Версія 0.2.0 додає кіберзброю нову функцію під назвою Multitarget, яка посилює атаки та покращує контроль.

Multitarget в Liberator 0.2.0 дозволяє:

самостійно брати участь у налаштуванні процесу;

одночасно вражати кілька цілей;

вводити кількість потоків для керування потужності.

Як пояснили в disBalancer, відкривши програму, користувач може самостійно ввести кількість потоків трафіку, які відрізняються від параметра, що рекомендується, наприклад, вразивши понад три цілі, підвищити інтенсивність атак. Оновлений Liberator підтримує будь-яку кількість потоків, але вбудований обмежувач швидкості припиняє обробку запитів, доки не пройде певна кількість часу. Завдяки цьому можна запустити програму та дозволити їй працювати без нагляду тривалий час.

"Liberator 0.2.0 — це продовження нашої битви з росіянами. Щоб посилити атаки, ми постійно вдосконалюємо програмне забезпечення. Мультитаргетинг у Liberator дозволяє зробити атакувальний процес набагато сильнішим та ефективнішим. Він надає дисбалансерам нові можливості", — зазначили розробники на сайті.

Слід врахувати, що під час спроби завантажити Liberator може зреагувати антивірус і заблокувати звантаження. Перш ніж завантажувати програму на свій комп'ютер, рекомендуємо тимчасово відключити антивірус, розпакувати архів, запустити програмне забезпечення, а потім активувати програму-захисника. Детальні інструкції ви знайдете в цьому матеріалі.

Раніше писали, як хакери disBalancer та волонтери "ламають" російські сайти за допомогою DDoS-атак. Проєкт Liberator працює цілодобово і має руйнівний ефект завдяки спільній роботі великої кількості користувачів. Наприклад, у квітні "покласти" вдалося кілька онлайн-магазинів та сайти промислових підприємств РФ, серед них компанія "Северсталь", що належить олігарху Олексію Мордашову.

Британський блогер Майкл Гу порадив своїм підписникам використати Liberator для допомоги українцям. Він розповів, що до проєкту має відношення криптовалютна компанія Hacken, офіс якої знаходиться в Україні.