Британський блогер закликав атакувати сайти РФ за допомогою українського софту (відео)

Майкл Гу порекомендував програму для DDoS-атак Liberator десяткам тисяч своїх підписників, надавши інструкцію для її встановлення.

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Популярний британський блогер гонконзького походження Майкл Гу, засновник сайту та YouTube-каналу Boxmining, закликав влаштовувати кібератаки на сайти Росії за допомогою української програми Liberator. Він розповів, як це зробити, у своєму ролику.

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Майкл Гу розповів, що Liberator розробила українська хакерська група disBalancer та почала залучати хактивістів-волонтерів після вторгнення російських військ на територію України. Гу додав, що до проєкту також причетна криптовалютна компанія Hacken, керівників якої він знає особисто.

На каналі, який налічує 268 тисяч підписників, блогер розповів, що програма використовує комп'ютер користувача для здійснення DDoS-атак на російські вебресурси, які розповсюджують фейки та пропаганду. Головна мета — перевантажити сайти трафіком і вивести їх з ладу хоча б на якийсь час. Однією з переваг програми він назвав прозорість: користувачі можуть бачити, які ресурси вони допомагають атакувати.

[ + – ] Логотип групи disBalancer Фото: Скриншот

Криптоблогер заявив, що сам уже користується Liberator, і надав коротку інструкцію для встановлення та запуску на операційній системі Windows, хоча її можна використовувати також на MacOS та Linux. Майкл попередив: деякі антивіруси можуть сприймати програму як загрозу безпеці, і це нормально, враховуючи її призначення.

"Я знаю, це трохи лячне, це виглядає по-хакерськи, але це, можливо, один із найшвидших способів, який дозволить команді disBalancer реалізувати свої плани та запустити софт на багатьох комп'ютерах. Це зроблено як пряму відповідь на російське вторгнення", — наголосив Майкл Гу. — Це не летальний спосіб атакувати російську пропаганду, і я думаю — це дуже важливо. Сподіваюся, ви допоможете".

Блогер додав, що кілька років тому відвідав Україну та відвідав команду Hacken, тому тепер йому важко бачити руйнування та страждання людей. Гу назвав українців дуже чесними людьми, які хочуть створювати та будувати щось корисне.

Варто зазначити, що політика YouTube забороняє публікувати ролики, які "навчають хакерству". Йдеться про злам систем комп'ютерної безпеки або аккаунтів, крадіжку персональних даних, зокрема із соціальних мереж, проте DDoS-атака не підпадає ні під одне з цих визначень, тому інструкції про те, як DDoS-ть сайти, не блокує адміністрація відеохостингу.

Раніше писали, як українські хакери disBalancer за допомогою волонтерів "поклали" російські сайти. Вони звалили масштабні DDoS-атаки на кілька маркетплейсів та сайтів промислових компаній.