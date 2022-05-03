Британский блогер призвал атаковать сайты РФ при помощи украинского софта (видео)

Майкл Гу порекомендовал программу для DDoS-атак Liberator десяткам тысяч своих подписчиков, предоставив инструкцию по ее установке.

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Популярный британский блогер гонконгского происхождения Майкл Гу, основатель cайта и YouTube-канала Boxmining, призвал устраивать кибератаки на сайты России при помощи украинской программы Liberator. Он рассказал, как это сделать, в своем ролике.

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Майкл Гу рассказал, что Liberator разработала украинская хакерская группа disBalancer и начала привлекать хактивистов-волонтеров после вторжения российских войск на территорию Украины. Гу добавил, что к проекту также причастна криптовалютная компания Hacken, руководителей которой он знает лично.

На канале, который насчитывает 268 тысяч подписчиков, блогер рассказал, что программа использует компьютер пользователя для совершения DDoS-атак на российские веб-ресурсы, распространяющие фейки и пропаганду. Главная цель — перегрузить сайты трафиком и вывести их из строя хотя бы на время. Одним из преимуществ программы он назвал прозрачность: пользователи могут видеть, какие именно ресурсы они помогают атаковать.

[ + – ] Логотип группы disBalancer Фото: Скриншот

Криптоблогер заявил, что сам уже пользуется Liberator, и предоставил короткую инструкцию по установке и запуску на операционной системе Windows, хотя ее можно использовать также с MacOS и Linux. Майкл предупредил: некоторые антивирусы могут воспринимать программу, как угрозу безопасности, и это нормально, учитывая ее предназначение.

"Я знаю, это немного пугающе, это выглядит по-хакерски, но это, возможно, один из самых быстрых способов, который позволит команде disBalancer реализовать свои планы и запустить софт на многих компьютерах. Это было сделано как прямой ответ на российское вторжение", — подчеркнул Майкл Гу. — "Это не летальный способ атаковать российскую пропаганду, и я думаю — это очень важно. Надеюсь, вы поможете".

Блогер добавил, что несколько лет назад посетил Украину и навестил команду Hacken, поэтому теперь ему тяжело видеть разрушения и страдания людей. Гу назвал украинцев очень честными людьми, которые хотят создавать и строить что-то полезное.

Стоит отметить, что политика YouTube запрещает публиковать ролики, "обучающие хакерству". Речь идет о взломе систем компьютерной безопасности или аккаунтов, краже персональных данных, в том числе из социальных сетей, однако DDoS-атака не подпадает ни под одно из этих определений, поэтому инструкции о том, как DDoS-ить сайты не блокируются администрацией видеохостинга.

Ранее писали, как украинские хакеры disBalancer при помощи волонтеров "положили" российские сайты. Они обрушили масштабные DDoS-атаки на несколько маркетплейсов и сайтов промышленных компаний.