Хакери запустили сайт, щоб діяти на нерви чиновникам РФ: як він працює

Система пов'язує телефоном двох випадкових російських чиновників, змушуючи їх витрачати час на з'ясування, хто кому та для чого зателефонував.

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Міжнародна група активістів під назвою "Таємні сни Шахерезади" (Obfuscated Dreams of Scheherazade) запустила сайт для дзвінків російським чиновникам у відповідь на вторгнення в Україну. Про незвичайний проєкт стало відомо виданню Wired.

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Новий сервіс називають "автоматизованою зброєю телефонного роздратування". Щоб запустити його, користувачеві достатньо зайти на сайт WasteRussianTime.today та натиснути кнопку із зображенням телефонної трубки — все інше відбудеться без його участі. Система використовує список "злитих" телефонних номерів російських чиновників і випадково пов'язує двох абонентів, змушуючи їх зателефонувати один одному. Користувачеві залишається лише слухати, як росіяни бісяться та витрачають свій час, намагаючись з'ясувати, хто ж комусь подзвонив і навіщо.

"Ми сподіваємося, що це викликає плутанину, що вони роздратуються і що ці дзвінки можуть бути навіть цікаві людям, які говорять російською. Ця війна бере початок у Москві та Санкт-Петербурзі, у колі представників влади, наближених до Путіна, і ось їх ми хочемо дратувати й турбувати", — прокоментував один із творців сайту на ім'я Шера.

WasteRussianTime.today використовує технологію передачі даних у реальному часі VoIP. Набір номерів телефону відбувається автоматично. Користувач сайту залучається як третя сторона та має можливість прослуховувати абонентів — тобто російських чиновників, які відповідають на дзвінки. Творці сайту не дають можливості брати участь у розмові самим користувачам, побоюючись, що росіяни зможуть розкрити їхні особи, вистежити та помститися. Тому користувачі можуть легко спостерігати за реакцією представників влади чи військових РФ.

[ + – ] Сайт WasteRussianTime.today Фото: Скриншот

"Приєднуйтесь до цивільної інтервенції проти війни. Поки ви говорите по телефону, ви не можете скидати бомби або координувати дії солдатів", — зазначається на сайті.

Із 24 лютого, коли РФ розпочала вторгнення в Україну, українські та закордонні хакери активно атакують російські IT-системи. У деяких випадках їм вдалося отримати й оприлюднити електронні листи, персональні дані громадян Росії. Спільнота "Таємні сни Шехерезади" зібрала в "злитих" базах даних понад 5 000 телефонних номерів (стаціонарних і мобільних), що належать членам уряду, Держдуми, військовослужбовцям, а також співробітникам ФСБ і розвідки.

Зараз сайт не працює з технічних причин, про які розробники розповіли у Twitter. Сервісом одночасно користується дуже велика кількість користувачів, що призводить до перевантаження обладнання для здійснення дзвінків. Хактивісти пообіцяли налагодити роботу системи та знову запустити свою "зброю".

"Ми витратили останні кілька годин, намагаючись знайти проблему, і тепер ми її з'ясували: наші телефони перегріваються, коли надходить багато запитів одночасно. Нам ще не вдалося досить швидко їх охолодити, а вентилятори поки що доставляють поштою", — іронізують хакери в пості.

Журналісти Wired протестували сайт перед офіційним запуском і помітили кілька проблем. Системою можна скористатися тільки на настільних ПК, у деяких випадках трубку піднімала тільки одна російськомовна людина, а в інших — процес обмежувався голосовими повідомленнями. Проте журналістам вдалося з'єднати двох абонентів, але через затримку сигналу один зі співрозмовників повісив трубку, перш ніж другий почав говорити.

Організатори сервісу розповіли, що ідея WasteRussianTime.today з'явилася на початку вторгнення РФ в Україну. Хактивісти довгий час роздумували, як можуть уплинути на ситуацію, одним із варіантів став сервіс, який дозволив би людям із усього світу дзвонити росіянам і розповідати їм про те, що реально відбувається в Україні, але цю ідею відкинули через великі ризики для користувачів і врешті-решт зупинилися на варіанті зі "спостерігачами".

Розробка сайту зайняла майже три місяці, адже творці подбали про системи захисту від стеження та DDoS-атак. Незважаючи на вжиті заходи безпеки, Шера припустив, що згодом сервіс заблокують, це може статися за кілька годин або тижнів.

Як стверджують хактивісти, вони перевірили номери, перш ніж включити їх у свою базу для автодозвону, та переконалися, що всі вони належать російським чиновникам чи військовим, а не звичайним громадянам. Зокрема, зверталися до росіян у соцмережах із проханням надати будь-які телефони представників влади та хоч якесь підтвердження. Втім, розробники не змогли провести максимально ретельну перевірку, побоюючись виявлення та превентивного блокування з боку Росії.

Хактивісти також розповіли, що надихнулися розслідуванням Bellingcat і The Insider, які дзвонили російським чиновникам і розвідникам від імені їхніх колег із метою вивідати секретну інформацію. Таку тактику використав російський опозиціонер Олексій Навальний, коли змусив агента ФСБ зізнатися в замаху на його життя. Втім, журналіст Bellingcat Христо Грозєв розкритикував WasteRussianTime.today, хоч і оцінив її потенційний ефект: "Коли щось подібне стає надбанням громадськості, весь відділ змінює номери, а це не дуже добре для розслідувань, зокрема журналістських. Це чудова психологічна операція, але швидше за розіграш для ранкового радіошоу, ніж журналістська операція".

Раніше українські хакери disBalancer створили кіберзброю, яка дозволяє будь-якому користувачеві атакувати РФ. У травні вони модернізували програму Liberator, збільшивши потужність і додавши можливість вражати одночасно кілька цілей.