Anonymous взломали правительственные сайты Беларуси — в отместку за Украину (фото)

Хакеры "положили" веб-ресурсы нескольких министерств, среди которых МВД и Минюст, но сайт Лукашенко работает.

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Хакеры Anonymous в своем твиттер-аккаунте сообщили об атаке на несколько крупнейших правительственных веб-сайтов Беларуси и в качестве доказательства запостили скриншоты.

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По словам хакеров, была произведена масштабная атака на госресурсы Республики Беларусь.

"Масштабная атака Anonymous против белорусского правительства [была осуществлена] за его соучастие во вторжении в Украину. Все крупнейшие правительственные веб-сайты находятся в режиме offline", — написали хактивисты.

[ + – ] Твит Anonymous

Anonymous выложили несколько скриншотов, подтверждающих слова хакеров. Судя по предоставленной информации, не работали сайты Министерства экономики (economy.gov.by), Министерства юстиции (minjust.gov.by), Национального центра правовой информации (ncpi.gov.by), Министерства образования (edu.gov.by).

[ + – ] Неработающий сайт Минэкономики Беларуси Фото: скриншот

На момент написания новости сайт Министерства экономики работал, а вот остальные ресурсы — нет.

[ + – ] Взломанные госсайты Беларуси Фото: скриншот [ + – ] Взломанные госсайты Беларуси Фото: скриншот [ + – ] Взломанные госсайты Беларуси Фото: скриншот

Хакерская группа Spid3r, связанная с Anonymous, сообщила в своем паблике, что кроме указанных выше сайтов, были атакованы:

Министерство связи (mpt.gov.by)

Министерство внутренних дел (mvd.gov.by)

Государственный таможенный комитет (customs.gov.by)

сайт State Committee (непонятно, какое именно ведомство имели ввиду хакеры).

На момент написания материала, сайт Минсвязи работал, сайты МВД и ГТК — нет, также нам не удалось зайти на сайт КГБ, возможно, его и имели ввиду хакеры, назвав "State Committee". Добавим также, что ресурсы президента РБ и Совета министров тоже работали.

Ранее мы сообщали о том, что украинские хактивисты атаковали ряд российских банков, в связи с чем клиенты испытывали трудности с картами.

Anonymous взломали российских хакеров Killnet, которые объявили кибервойну Украине В Сеть "слили" адреса-электронной почты и пароли, которые якобы использовали киберспециалисты из РФ.

Anonymous взломали крупную американо-российскую компанию McLanahan Russia. Хакеры "слили" более 311 тысяч электронных писем McLanahan Russia общим объемом более 300 ГБ.