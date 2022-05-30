Anonymous взломали правительственные сайты Беларуси — в отместку за Украину (фото)
Хакеры "положили" веб-ресурсы нескольких министерств, среди которых МВД и Минюст, но сайт Лукашенко работает.
Мы . Мы из Украины
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Хакеры Anonymous в своем твиттер-аккаунте сообщили об атаке на несколько крупнейших правительственных веб-сайтов Беларуси и в качестве доказательства запостили скриншоты.
По словам хакеров, была произведена масштабная атака на госресурсы Республики Беларусь.
"Масштабная атака Anonymous против белорусского правительства [была осуществлена] за его соучастие во вторжении в Украину. Все крупнейшие правительственные веб-сайты находятся в режиме offline", — написали хактивисты.
Anonymous выложили несколько скриншотов, подтверждающих слова хакеров. Судя по предоставленной информации, не работали сайты Министерства экономики (economy.gov.by), Министерства юстиции (minjust.gov.by), Национального центра правовой информации (ncpi.gov.by), Министерства образования (edu.gov.by).
На момент написания новости сайт Министерства экономики работал, а вот остальные ресурсы — нет.
Хакерская группа Spid3r, связанная с Anonymous, сообщила в своем паблике, что кроме указанных выше сайтов, были атакованы:
- Министерство связи (mpt.gov.by)
- Министерство внутренних дел (mvd.gov.by)
- Государственный таможенный комитет (customs.gov.by)
- сайт State Committee (непонятно, какое именно ведомство имели ввиду хакеры).
На момент написания материала, сайт Минсвязи работал, сайты МВД и ГТК — нет, также нам не удалось зайти на сайт КГБ, возможно, его и имели ввиду хакеры, назвав "State Committee". Добавим также, что ресурсы президента РБ и Совета министров тоже работали.
Ранее мы сообщали о том, что украинские хактивисты атаковали ряд российских банков, в связи с чем клиенты испытывали трудности с картами.
Anonymous взломали российских хакеров Killnet, которые объявили кибервойну Украине В Сеть "слили" адреса-электронной почты и пароли, которые якобы использовали киберспециалисты из РФ.
Anonymous взломали крупную американо-российскую компанию McLanahan Russia. Хакеры "слили" более 311 тысяч электронных писем McLanahan Russia общим объемом более 300 ГБ.