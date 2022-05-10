Anonymous взломали крупную американо-российскую компанию McLanahan Russia

Хакеры "слили" более 311 тысяч электронных писем McLanahan Russia общим объемом более 300 ГБ.

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Хакеры Anonymous заявили о взломе McLanahan Russia, крупной компании по производству промышленного оборудования. Они опубликовали похищенную базу данных на сайте Distributed Denial of Secrets.

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Хакеры "слили" более 311 тысяч электронных писем McLanahan Russia общим объемом более 300 ГБ. Фокус ознакомился с перепиской координатора проектов Ангелины Борисовой и обнаружил, что в ней содержится информация о сотрудниках, обсуждение договоренностей с клиентами и подрядчиками, поставках продукции (в том числе международных), организации мероприятий, судебных процессах.

[ + – ] Слитые документы McLanahan Russia [ + – ] Слитые документы McLanahan Russia [ + – ] Слитые документы McLanahan Russia [ + – ] Слитые документы McLanahan Russia Фото: скриншот [ + – ] Слитые документы McLanahan Russia

McLanahan Russia — это российское подразделение американской компании со штаб-квартирой в городе Холлидейсбург, штат Пенсильвания. Она основана в 1835 году и занимается производством оборудования и оказания сервисов для добычи полезных ископаемых от твердо-породных руд до топлива, такого как уголь или нефтяной сланец, обработкой песка и навоза для сельскохозяйственной промышленности.

McLanahan позиционируется как семейный бизнес в шестом поколении, его возглавляют председатель Совета директоров Майкл Макланахан, а также исполнительный директор Шон Макланахан. Примечательно, что на официальном сайте компания не упоминает о наличии филиалов в России.

Ранее хакеры Anonymous взломали крупную энергокомпанию России "Электроцентромонтаж" В открытом доступе разместили корреспонденцию, технические расчеты и другие важные документы.

Писали также, какие хакеры сражаются за Украину и РФ в кибервойне. Российские спецслужбы несколько лет готовились к вторжению, но так и не смогли закрепиться в системах и получить существенное преимущество, нарушив работу украинской инфраструктуры. В то же время, украинцев поддерживают не только правительство страны, но и множество хактивистов из разных стран.