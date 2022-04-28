Хакеры Anonymous взломали крупную энергокомпанию России "Электроцентромонтаж"

В Сеть слили рабочую документацию, включая технические расчеты и письма, в которых сотрудники жалуются на санкции и просят денег в долг.

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Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе "Электроцентромонтаж" — крупнейшей российской компании в сфере энергетики. Подробности опубликованы на сайте Distributed Denial of Secrets.

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Хакеры обнародовали 1,23 миллиона электронных писем общим объемом 1,7 ТБ, датируемых с 2020 года по апрель 2022-го. В базе содержится рабочая переписка десятков сотрудников, в том числе директора московского филиала Константина Морозова, служебные документы, счета, чеки, ведомости, расчеты для оборудования, производственные планы. В одном из сообщений инженер-проектировщик Андрей Борисов из костромского филиала "Электроцентромонтажа" пожаловался, что попал под санкции и попросил в долг 20 тысяч рублей.

"Электроцентрмонтаж" существует с 1940 года. Компания проектирует, испытывает, строит, монтирует и обслуживает электрооборудование на объектах производства и передачи электроэнергии в более чем 25-ти регионах России. В частности, обслуживает Нововоронежскую, Курскую и Смоленскую атомные электростанции, а также РЖД. ЭЦМ сотрудничает с такими зарубежными компаниями, как SIEMENS, AREVA GmbH, Schneider Electric.

25 февраля Anonymous объявила кибервойну России из-за вторжения в Украину и атаковала правительственные сайты, ресурсы госкорпораций и близких к ним компаний, банков. Сообщество Anonymous TV в Twitter отмечает, что за два месяца хакерская группировка похитила и выложила в открытый доступ почти 10 миллионов файлов и электронных писем россиян.

Ранее писали, что Anonymous взломали почту российского таможенного брокера "АЛЕТ". Компания сотрудничает с крупнейшими нефтегазовыми корпорациями РФ, такими как "Газпром" и "Башнефть".

В марте Anonymous взломали IT-инфраструктуру Росавиации в результате атаки на серверы управления. Хакеры уверяют, что уничтожили 65 ТБ данных, включая все документы, файлы и электронные письма.