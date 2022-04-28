Хакери Anonymous зламали велику енергокомпанію Росії "Електроцентромонтаж"

У Мережу злили робочу документацію, включаючи технічні розрахунки та листи, в яких співробітники скаржаться на санкції та просять грошей у борг.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Хакерське угруповання Anonymous заявило про злам "Електроцентромонтаж" — найбільшої російської компанії у сфері енергетики. Подробиці опубліковані на сайті Distributed Denial of Secrets.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Хакери оприлюднили 1,23 мільйона електронних листів загальним обсягом 1,7 ТБ, що датують з 2020 року до квітня 2022-го. В основі робоче листування десятків співробітників, зокрема директора московської філії Костянтина Морозова, службові документи, рахунки, чеки, відомості, розрахунки устаткування, виробничі плани. В одному з повідомлень інженер-проектувальник Андрій Борисов із костромської філії "Електроцентромонтажу" поскаржився, що потрапив під санкції та попросив у борг 20 тисяч рублів.

"Електроцентрмонтаж" існує з 1940 року. Компанія проєктує, випробовує, будує, монтує та обслуговує електрообладнання на об'єктах виробництва та передачі електроенергії в понад 25 регіонах Росії. Зокрема, обслуговує Нововоронезьку, Курську та Смоленську атомні електростанції, а також РЗ. ЕЦМ співпрацює з такими закордонними компаніями як SIEMENS, AREVA GmbH, Schneider Electric.

25 лютого Anonymous оголосила кібервійну Росії через вторгнення в Україну та атакувала урядові сайти, ресурси держкорпорацій та близьких до них компаній, банків. Спільнота Anonymous TV у Twitter зазначає, що за два місяці хакерське угруповання викрало та виклало у відкритий доступ майже 10 мільйонів файлів та електронних листів росіян.

Раніше писали, що Anonymous зламали пошту російського митного брокера "АЛЕТ". Компанія співпрацює з найбільшими нафтогазовими корпораціями РФ, такими як "Газпром" та "Башнефть".

У березні Anonymous зламали ІТ-інфраструктуру Росавіації в результаті атаки на сервери управління. Хакери запевняють, що знищили 65 ТБ даних, включаючи всі документи, файли та електронні листи.