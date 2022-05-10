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Anonymous зламали велику американсько-російську компанію McLanahan Russia

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хакер
Фото: unsplash.com

Хакери "злили" понад 311 тисяч електронних листів McLanahan Russia загальним обсягом понад 300 ГБ.

Хакери Anonymous заявили про злам McLanahan Russia, великої компанії з виробництва промислового обладнання. Вони опублікували викрадену базу даних на сайті Distributed Denial of Secrets.

Хакери "злили" понад 311 тисяч електронних листів McLanahan Russia загальним обсягом понад 300 ГБ. Фокус ознайомився з листуванням координатора проєктів Ангеліни Борисової та виявив, що в ній міститься інформація про співробітників, обговорення домовленостей з клієнтами та підрядниками, постачання продукції (зокрема міжнародних), організацію заходів, судові процеси.

Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Фото: скриншот
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia
Злиті документи McLanahan Russia

McLanahan Russia — це російський підрозділ американської компанії зі штаб-квартирою в місті Голідейсбург, штат Пенсільванія. Вона заснована в 1835 році та займається виробництвом обладнання та надання сервісів для видобутку корисних копалин від твердо-порідних руд до палива, такого як вугілля або нафтовий сланець, обробкою піску та гною для сільськогосподарської промисловості.

McLanahan позиціонується як сімейний бізнес у шостому поколінні, його очолюють голова Ради директорів Майкл Макланахан та виконавчий директор Шон Макланахан. Примітно, що на офіційному сайті компанія не згадує про наявність філій у Росії.

Раніше хакери Anonymous зламали велику енергокомпанію Росії "Електроцентромонтаж". У відкритому доступі розмістили кореспонденцію, технічні розрахунки та інші важливі документи.

Писали також, які хакери борються за Україну та РФ у кібервійні. Російські спецслужби кілька років готувалися до вторгнення, але так і не змогли закріпитися в системах та отримати суттєву перевагу, порушивши роботу української інфраструктури. Водночас українців підтримують не лише уряд країни, а й безліч хактивістів із різних країн.