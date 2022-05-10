Anonymous зламали велику американсько-російську компанію McLanahan Russia

Хакери "злили" понад 311 тисяч електронних листів McLanahan Russia загальним обсягом понад 300 ГБ.

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Хакери Anonymous заявили про злам McLanahan Russia, великої компанії з виробництва промислового обладнання. Вони опублікували викрадену базу даних на сайті Distributed Denial of Secrets.

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Хакери "злили" понад 311 тисяч електронних листів McLanahan Russia загальним обсягом понад 300 ГБ. Фокус ознайомився з листуванням координатора проєктів Ангеліни Борисової та виявив, що в ній міститься інформація про співробітників, обговорення домовленостей з клієнтами та підрядниками, постачання продукції (зокрема міжнародних), організацію заходів, судові процеси.

[ + – ] Злиті документи McLanahan Russia [ + – ] Злиті документи McLanahan Russia [ + – ] Злиті документи McLanahan Russia [ + – ] Злиті документи McLanahan Russia Фото: скриншот [ + – ] Злиті документи McLanahan Russia

McLanahan Russia — це російський підрозділ американської компанії зі штаб-квартирою в місті Голідейсбург, штат Пенсільванія. Вона заснована в 1835 році та займається виробництвом обладнання та надання сервісів для видобутку корисних копалин від твердо-порідних руд до палива, такого як вугілля або нафтовий сланець, обробкою піску та гною для сільськогосподарської промисловості.

McLanahan позиціонується як сімейний бізнес у шостому поколінні, його очолюють голова Ради директорів Майкл Макланахан та виконавчий директор Шон Макланахан. Примітно, що на офіційному сайті компанія не згадує про наявність філій у Росії.

Раніше хакери Anonymous зламали велику енергокомпанію Росії "Електроцентромонтаж". У відкритому доступі розмістили кореспонденцію, технічні розрахунки та інші важливі документи.

Писали також, які хакери борються за Україну та РФ у кібервійні. Російські спецслужби кілька років готувалися до вторгнення, але так і не змогли закріпитися в системах та отримати суттєву перевагу, порушивши роботу української інфраструктури. Водночас українців підтримують не лише уряд країни, а й безліч хактивістів із різних країн.