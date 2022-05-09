"На ваших руках кров українських дітей". Хакери зламали російське ТБ на 9 травня (фото)

Хактивісти атакували як мінімум чотирьох ТВ-провайдерів та "Яндекс".

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9 травня хакери зламали російське смарт-ТВ. Замість телепрограми користувачі бачили на екранах напис: "На ваших руках кров тисяч українців і сотень їхніх убитих дітей". Як повідомила російська політикиня Ксенія Собчак, таку картину спостерігали абоненти щонайменше чотирьох провайдерів: МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставка Winx.

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Підписники Собчак вважають, що це стало можливим завдяки "Українському коду". "Це вбудований плеєр у смарттв. Називається ott player, там український код. Ним і маніпулюють. У мене в Самсунзі він давно підміняє деякі IPTV канали центральні російські та жене українську пропаганду", — написав один із них.

Крім ТВ-провайдерів, хакери атакували "Яндекс", підправивши телепрограму.

[ + – ] Хакери зламали "Яндекс", розмістивши свою версію телепрограми

Як раніше повідомляв Фокус, пов'язане з Anonymous угруповання NB65 злило в мережу архів корпорації МСП, що фінансує бізнес в РФ. Серед викрадених файлів є докази роботи компаній на Міноборони та ФСБ. NB65 стверджує, що ФСБ Росії використовують CorpMSP як підставну компанію для кібершпигунства, крім того корпорація дозволяє російським підприємствам укладати контракти з Міністерством оборони.

Також повідомлялося про розстановку сил у кібервійні між Росією та Україною: стало відомо, які хакери борються за кожну зі сторін. Інтернет-дослідник Cyberknow на сайті Medium оприлюднив список угруповань хакерів, що здійснюють атаки. За інформацією Cyberknow, станом на 1 травня у кібервійні брали участь 74 групи, 46 з яких проукраїнські. На боці України діють команди, які базуються у Польщі, Грузії, Румунії, Туреччині та Білорусі, а Росію підтримують лише самі росіяни й одна команда з Білорусі. Розташування більшості хакерів залишається невідомим, при цьому значна частина хактивістів асоціюється з групою Anonymous.