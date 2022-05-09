"На ваших руках кровь украинских детей". Хакеры взломали российское ТВ на 9 мая (фото)

Хактивисты атаковали как минимум четырех ТВ-провайдеров и "Яндекс".

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9 мая хакеры взломали российское смартТВ. Вместо телепрограммы пользователи видели на экранах надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей". Как сообщила российский политик Ксения Собчак, такую картину наблюдали абоненты как минимум четырех провайдеров: МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставка Winx.

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Подписчики Собчак считают, что это стало возможным благодаря "Украинскому коду". "Это встроенный плеер в смарттв. Называется ott player, там украинский код. Им и манипулируют. У меня в Самсунге он давно подменяет некоторые IPTV каналы центральные российские и гонит украинскую пропаганду", — написал один из них.

Помимо ТВ-провайдеров хакеры атаковали "Яндекс", подправив телепрограмму.

[ + – ] Хакеры взломали "Яндекс", разместив свою версию телепрограммы

Как ранее сообщал Фокус, связанная с Anonymous группировка NB65 слила в сеть архив корпорации МСП, финансирующей бизнес в РФ. Среди похищенных файлов — доказательства работы компаний на Минобороны и ФСБ. NB65 утверждает, что ФСБ России используют CorpMSP в качестве подставной компании для кибершпионажа, кроме того корпорация позволяет российским предприятиям заключать контракты с Министерством обороны.

Также сообщалось о расстановке сил в кибервойне между Россией и Украиной: стало известно, какие хакеры сражаются за каждую из сторон. Интернет-исследователь Cyberknow на сайте Medium обнародовал список хакерских группировок, совершающих атаки. Согласно информации Cyberknow, по состоянию на 1 мая в кибервойне участвовали 74 группы, 46 из которых — проукраинские. На стороне Украины действуют команды, которые базируются в Польше, Грузии, Румынии, Турции и Беларуси, а Россию поддерживают только сами россияне и одна команда из Беларуси. Местоположение большинства хакеров остается неизвестным, при этом значительная часть хактивистов ассоциируется с группой Anonymous.