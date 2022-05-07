Хакеры заявили о взломе госкорпорации РФ, через которую Кремль оплачивает кибершпионаж

Группировка NB65 слила в сеть архив корпорации МСП, финансирующей бизнес в РФ. Среди похищенных файлов — доказательства работы компаний на Минобороны и ФСБ.

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Хакерская группировка Network Battalion 65 (NB65), связанная с Anonymous, заявила о взломе российской федеральной корпорации "МСП". Они разместили 480 ГБ похищенных данных на сайте Distributed Denial of Secrets.

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Согласно официальному сайту, "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" или сокращенно "МСП" занимается поддержкой бизнеса в России, в том числе привлекает иностранные инвестиции и выдает кредиты на развитие предприятий. В ее экосистему входят "МСП Банк", фонд "МИР", лизинговые компании, а основным акционером является Министерство экономического развития РФ.

Хакеры "слили" в открытый доступ 75 тысяч файлов, электронных писем и образцов дисков. Стоит отметить, что они в конце апреля NB65 разместили в своем Twitter заявление о взломе МСП и хищении 675 ГБ данных. Хакеры потребовали, чтобы корпорация в течении трех дней связалась с ними, пригрозив обнародовать полученные файлы, и судя по одному из твитов — ответа не последовало.

Согласно NB65, ФСБ России используют CorpMSP в качестве подставной компании для кибершпионажа, кроме того корпорация позволяет российским предприятиям заключать контракты с Министерством обороны. Однако сейчас группировка не может подтвердить эти заявления, ведь 9 ГБ файлов с документами, доказывающими связь клиентов МСП и Минобороны, якобы были удалены из облачного хранилища Mega. Хакеры пишут, что планируют опубликовать копии на другом ресурсе, где аккаунт не смогут заблокировать по требованию российских властей.

"Очень подло с вашей стороны использовать МСП в качестве фронта для кибершпионов ФСБ", — отметила NB65. — "Мы не раскроем ваши цели публично, но проинформируем их. Вы, ребята, не очень хороши в сокрытии своих следов. На самом деле, вы не хороши ни в чем. Убирайтесь из Украины".

Ранее стало известно, что украинские хакеры при помощи DDoS-атак сорвали поставки алкоголя в РФ. Они вызвали сбой в работе системы "ЕГАИС", которая необходима для легального производства и продажи алкогольных напитков, без нее ритейлеры не могут оформить необходимые документы.

Писали также, какие хакеры сражаются за Украину и РФ в первой мировой кибервойне. Аналитик насчитал 46 проукраинских и 26 пророссийских группировки, некоторые из них действуют из Польши, Румынии, Турции, Беларуси и других стран мира, в основном поддерживая Украину.