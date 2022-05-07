Хакери заявили про злом держкорпорації РФ, через яку Кремль оплачує кібершпигунство

Угруповання NB65 злило в мережу архів корпорації МСП, що фінансує бізнес у РФ. Серед викрадених файлів є докази роботи компаній на Міноборони та ФСБ.

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Хакерське угруповання Network Battalion 65 (NB65), пов'язане з Anonymous, заявило про зло російської федеральної корпорації "МСП". Вони розмістили 480 ГБ викрадених даних на сайті Distributed Denial of Secrets.

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Згідно з офіційним сайтом, Федеральна корпорація з розвитку малого та середнього підприємництва або скорочено МСП займається підтримкою бізнесу в Росії, у тому числі залучає іноземні інвестиції та видає кредити на розвиток підприємств. У її екосистему входять "МСП Банк", фонд "МИР", лізингові компанії, а основним акціонером є Міністерство економічного розвитку РФ.

Хакери "злили" у відкритий доступ 75 тисяч файлів, електронних листів і зразків дисків. Варто зазначити, що вони наприкінці квітня NB65 розмістили у своєму Twitter заяву про злом МСП і розкрадання 675 ГБ даних. Хакери зажадали, щоб корпорація протягом трьох днів зв'язалася з ними, пригрозивши оприлюднити отримані файли, і, судячи з одного з твітів, відповіді не було.

Згідно NB65, ФСБ Росії використовують CorpMSP як підставну компанію для кібершпигунства, крім того, корпорація дозволяє російським підприємствам укладати контракти з Міністерством оборони. Однак зараз угруповання не може підтвердити ці заяви, адже 9 ГБ файлів із документами, що доводять зв'язок клієнтів МСП і Міноборони, нібито було видалено з хмарного сховища Mega. Хакери пишуть, що планують опублікувати копії на іншому ресурсі, де аккаунт не зможе заблокувати їх на вимогу російської влади.

"Дуже підло з вашого боку використовувати МСП як фронт для кібершпигунів ФСБ, — зазначила NB65. — Ми не розкриємо ваші цілі публічно, але проінформуємо про них. Ви, хлопці, не дуже вправні в приховуванні своїх слідів. Насправді, ви не вправні ні в чому. Забирайтеся з України".

Раніше стало відомо, що українські хакери за допомогою DDoS-атак зірвали постачання алкоголю в РФ. Вони викликали збій у роботі системи ЄДАІС, яка потрібна для легального виробництва та продажу алкогольних напоїв, без неї ритейлери не можуть оформити необхідні документи.

Писали також, які хакери борються за Україну та РФ у першій світовій кібервійні. Аналітик нарахував 46 проукраїнських і 26 проросійських угруповань, деякі з них діють із Польщі, Румунії, Туреччини, Білорусі й інших країн світу, здебільшого підтримуючи Україну.