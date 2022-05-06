"Не зможуть користуватися кілька днів": DDoS-атаки порушили постачання алкоголю в РФ

Через порушення у роботі ЄДАІС сталося практично повне зупинення відвантажень продукції найбільшої компанії виробництва алкоголю "Ладога" й інших виробників спиртних напоїв.

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Російські компанії-виробники міцного алкоголю зіткнулися з проблемою відвантаження продукції своїм клієнтам через масштабний збій у роботі Єдиної державної автоматизованої інформсистеми обліку алкоголю (ЄДАІС). Постачання найбільшої компанії виробництва спиртного "Ладога" та компанії "Форт" по торгових мережах і ресторанах фактично було зірвано, повідомляє видання "Хакер".

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"У низці організацій може збільшитись час очікування відповідей системи про фіксацію документів через високе завантаження каналів провайдерів", — повідомили в російському Мінфіні.

Збої у роботі ЄДАІС виробники алкоголю помітили 3 травня. Галузеве видання Profibeer тоді повідомило, що відповідальність за DDoS-атаку взяли на себе українські хакери, які повідомили, що продовжать атаки на egais.ru та інші ресурси системи.

За інформацією представників Росалкогольрегулювання (РАР), наразі ЄДАІС працює у штатному режимі. Водночас відповіді системи про фіксацію документів можуть надходити деяким учасникам ринку зі збільшеними інтервалами через високе завантаження каналів провайдерів.

Також повідомляється Російська Спілка виробників алкогольної продукції (СВАП) спільно з РАР нібито вирішили проблему в роботі ЄДАІС, через що сталося практично повне зупинення відвантажень. За словами президента СВАП Ігоря Косарєва через DDoS-атаки у всіх гравців на ринку алкоголю спостерігалися серйозні проблеми в роботі ЄДАІС, проте ситуацію вдалося стабілізувати і наразі відвантаження відновлено.

Раніше повідомлялося, що внаслідок хакерської атаки на Єдину державну автоматизовану інформсистему обліку алкоголю (ЄДАІС) постачання алкогольних напоїв у Росію призупинилося. Через збій у роботі системи виробники алкоголю не можуть приймати цистерни зі спиртом, а дистриб'ютори — отримати готову продукцію, яку вже доставили в торгові точки.

Чеські пивоварні компанії, враховуючи Budvar, Plzeňský Prazdroj і Staropramen, на знак протесту проти війни в Україні відмовилися постачати в РФ свою продукцію.