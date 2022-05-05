Свято скасовується. Українські хакери зірвали постачання алкоголю в Росії

ІТ-армія України за підтримки волонтерів спричинила масштабний збій у роботі систем найбільших постачальників та ритейлерів РФ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Хакерська атака на Єдину державну автоматизовану інформ-систему обліку алкоголю (ЄДАІС) зупинила постачання алкогольних напоїв на травневі свята в Росії. Про це повідомляє російське видання "Відомості", посилаючись на учасників ринку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

ЄДАІС забезпечує облік виробництва та обороту алкоголю в Росії, постачальники та продавці зобов'язані використовувати її для легального продажу напоїв. Одні з виробників пояснили, що через збій заводи не можуть прийняти цистерни зі спиртом, а дистриб'ютори отримати готову продукцію, яку вже доставили в торгові точки. Джерело повідомило порталу MSK1.RU, що проблеми з постачанням виникли в торгових мереж "П'ятірочка", "Магніт", "Червоне та Біле".

Збій спричинили масові DDoS-атаки, які організували на підтримку України. 2 травня IT-армія України опублікувала в Telegram заклик атакувати ЄДАІС, щоб паралізувати легальний продаж алкоголю в Росії, а також цільові адреси.

"Судячи з сервісів перевірок, доступності сайтів та коментарів користувачів у нас все виходить! Тому давайте сьогодні не зупинятимемося і спробуємо утримати або навіть покращити результат, використовуючи VPN або Proxy сервери саме з Росії", — написали адміністратори спільноти 3 травня і запропонували продовжити атаки.

[ + – ] Скарги росіян через збій у ЄДАІС Фото: Telegram

Приблизно водночас ЄДАІС своєю метою зробив українська група disBalancer, яка розробила програму для спрощення DDoS-атак. Вона зазначила в Telegram, що перебої з продажем алкоголю можуть зіпсувати росіянам травневі свята, зокрема День праці.

"Вирішили залишити росіян без горілки на їхні улюблені свята. Щоб вони тверезими очима подивилися на жах, який вони роблять в Україні, та на той маразм, який розповідають пропагандисти з екранів ТБ", — написав у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Співробітник компанії з виробництва міцних напоїв підтвердив "Відомостям", що атаки розпочалися саме 2 травня. Як заявив президент Спілки виробників алкогольної продукції Ігор Косарєв, відчутні проблеми розпочалися 3 травня. Незабаром доступ поновили, але не у всіх учасників ринку, частину операцій проводять із затримкою, а частину не фіксують зовсім.

Виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін розповів, що 4 травня зірвано постачання продукції ресторанам, адже співробітники не змогли завантажити в систему близько 70% накладних. Зі схожою перешкодою зіткнулася найбільша алкогольна компанія Росії Ladoga — в черзі на обробку зібралося 1500 документів.

Директор Центру досліджень федерального та регіональних ринків алкоголю Вадим Дробіз стверджує, що збій не завадить росіянам купувати алкоголь, адже магазини запаслися продукцією перед початком травня, і її вистачить на кілька днів за відсутності постачання. Однак якщо проблеми з обробкою документів не розв'яжуть, то незабаром деякі товари можуть зникнути з полиць.

Раніше писали, що хакери Anonymous зламали велику енергокомпанію Росії "Електроцентромонтаж". Вони отримали та розмістили у відкритому доступі корпоративні документи, включаючи технічні розрахунки росіян.

Писали також, що Росія посилює ракетні удари по Україні кібератаками. Фахівці Microsoft виявили зв'язок між обстрілами українських міст та атаками хакерів на державні установи або об'єкти інфраструктури.