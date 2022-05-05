Праздник отменяется. Украинские хакеры сорвали поставки алкоголя в России

IT-армия Украины при поддержке волонтеров вызвала масштабный сбой в работе систем крупнейших поставщиков и ритейлеров РФ.

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Хакерская атака на Единую государственную автоматизированную информсистему учета алкоголя (ЕГАИС) остановила поставки алкогольных напитков на майские праздники в России. Об этом сообщает российское издание "Ведомости", ссылаясь на участников рынка.

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ЕГАИС обеспечивает учет производства и оборота алкоголя в России, поставщики и продавцы обязаны использовать ее для легальной продажи напитков. Одни из производителей объяснил, что из-за сбоя заводы не могут принять цистерны со спиртом, а дистрибуторы — получить готовую продукцию, которую уже доставили в торговые точки. Источник сообщил порталу MSK1.RU, что проблемы с поставками возникли у торговых сетей "Пятерочка", "Магнит", "Красное и Белое".

Сбой вызвали массовые DDoS-атаки, которые организовали в поддержку Украины. 2 мая IT-армия Украины опубликовала в Telegram призыв атаковать ЕГАИС, чтобы парализовать легальную продажу алкоголя в России, а также целевые адреса.

"Судя по сервисам проверок доступности сайтов и комментариев пользователей у нас все получается! Поэтому давайте сегодня не будем останавливаться и попытаемся удержать или даже улучшить результат, используя VPN или Proxy серверы именно из России", — написали администраторы сообщества 3 мая и предложили продолжить атаки.

[ + – ] Жалобы россиян из-за сбоя в ЕГАИС Фото: Telegram

Примерно в то же время ЕГАИС своей целью сделала украинская группа disBalancer, разработавшая программу для упрощения DDoS-атак. Она отметила в Telegram, что перебои с продажей алкоголя могут испортить россиянам майские праздники, в частности День труда.

"Решили оставить россиян без водки на их любимые праздники. Чтобы они трезвыми глазами посмотрели на ужас, который они делают в Украине, и тот маразм, который рассказывают пропагандисты с экранов ТВ", — написал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сотрудник компании по производству крепких напитков подтвердил "Ведомостям", что атаки начались именно 2 мая. Как заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, ощутимые проблемы начались 3 мая. Вскоре доступ возобновился, но не у всех участников рынка, часть операций проводятся с задержкой, а часть не фиксируются вовсе.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал, что 4 мая была сорвата поставка продукции ресторанам, ведь сотрудники не смогли загрузить в систему около 70% накладных. С похожим препятствием столкнулась крупнейшая алкогольная компания России Ladoga — в очереди на обработку скопились 1500 документов.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Ввадим Дробиз утверждает, что сбой не помешает россиянам покупать алкоголь, ведь магазины запаслись продукцией перед началом мая, и ее хватит на несколько дней при отсутствии поставок. Однако если проблемы с обработкой документов не решатся, то вскоре некоторые товары могут пропасть с полок.

Ранее писали, что хакеры Anonymous взломали крупную энергокомпанию России "Электроцентромонтаж". Они получили и разместили в открытом доступе корпоративные документы, включая технические рассчеты россиян.

Писали также, что Россия усиливает ракетные удары по Украине кибератаками. Специалисты Microsoft обнаружили связь между обстрелами украинских городов и хакерскими атаками на государственные учреждения или объекты инфраструктуры.