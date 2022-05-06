"Не смогут пользоваться несколько дней": DDoS-атаки нарушили поставки алкоголя в РФ

Из-за нарушение в работе ЕГАИС произошла практически полная остановка отгрузок продукции крупнейшей компании производства алкоголя "Ладога" и других производителей спиртных напитков.

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Российские компании-производителя крепкого алкоголя столкнулись с проблемой отгрузки продукции своим клиентам из-за масштабного сбоя в работе Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС). Поставки крупнейшей компании производства спиртного "Ладога" и компании "Форт" по торговым сетям и ресторанам фактически была сорвана, сообщает издание "Хакер".

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"У ряда организаций может увеличиться время ожидания ответов системы о фиксации документов по причине высокой загрузки каналов провайдеров", — сообщили в российском Минфине.

Сбои в работе ЕГАИС производители алкоголя заметили 3 мая. Отраслевое издание Profibeer тогда сообщило, что ответственность за DDoS-атаку взяли на себя украинские хакеры, которые сообщили о том, что продолжат атаки на egais.ru и другие ресурсы системы.

По информации представителей Росалкогольрегулирования (РАР), на данный момент ЕГАИС работает в штатном режиме. Вместе с тем ответы системы о фиксации документов могут приходить некоторым участникам рынка с увеличенными интервалами из-за высокой загрузки каналов провайдеров.

Также сообщается Российский Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) совместно с РАР якобы решили проблему в работе ЕГАИС, из-за чего произошла практически полная остановка отгрузок. По словам президента СПАП Игоря Косарева из-за DDoS-атак у всех игроков на рынке алкоголя наблюдались серьезные проблемы в работе ЕГАИС, однако ситуацию удалось стабилизировать и на данный момент отгрузки возобновлены.

Ранее сообщалось, что в результате хакерской атаки на Единую государственную автоматизированную информсистему учета алкоголя (ЕГАИС) поставки алкогольных напитков в России приостановились. Из-за сбоя в работе системы производители алкоголя не могут принимать цистерны со спиртом, а дистрибьюторы — получить готовую продукцию, которую уже доставили в торговые точки.

Чешские пивоваренные компании включая Budvar, Plzeňský Prazdroj и Staropramen, в знак протеста против войны в Украине отказались поставлять в РФ свою продукцию.