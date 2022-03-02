Производители чешского пива отказались поставлять продукцию в РФ

Из-за войны в Украине чешские пивоваренные компании больше не будут поставлять в Россию продукцию своего производства. Таким образом они протестуют против российской агрессии.

Все основные производители чешского пива, включая Budvar, Plzeňský Prazdroj и Staropramen, в знак протеста против войны, которую развязала Россия, отказались поставлять в РФ свою продукцию. Об этом 2 марта сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

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"Да и зачем оно им, если у них есть боярышник?", — сказал он.

Ранее в знак протеста против российской агрессии и войны в Украине производитель алкогольных напитков Nemiroff отменил лицензию на производство продукции под своей торговой маркой в ​​РФ.

Крупные автопроизводители продолжают покидать российский рынок: Daimler разорвали партнерство с Камаз, а шведские производители Volvo и Scania прекратили продажу своих моделей в России. Кроме того, Volvo еще и остановили сборку грузовиков на предприятии в Калуге. В свою очередь, VISA вводит санкции против РФ и перечисляет $2 млн для гуманитарной помощи народу Украины.

2 марта стало известно, что ЕС запретил продавать и поставлять евро в Россию, а один из самых богатых олигархов России Роман Абрамович продает футбольный клуб "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов.

Акции российских компаний уже упали и дело идет к дефолту. Дальнейшие перспективы на мировых рынках капитала у российских гигантов – нулевые.