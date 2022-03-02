Евросоюз запретил продавать и поставлять евро в Россию

Евросоюз запрещает продавать, отправлять, передавать, или экспортировать в РФ банкноты, номинированные в евро.

Евросоюз запретил отправлять физическим и юридическим лицам в России, попавшим под действие санкций, банкноты, номинированные в евро. Запрещается также передача, продажа или экспорт в РФ таких банкнот. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейского Совета.

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Запрет не распространяется на случаи, когда евро необходимы для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, говорится в документе ЕС.

Такие ограничительные меры Евросоюз ввел против России в качестве ответных действий на агрессию, совершаемую вооруженными силами РФ против Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в результате введенных против РФ международных санкций, акции российских государственных компаний сильно упали, это угрожает им дефолтом.

ЕС также запретил экспорт ряда товаров в Беларусь, и не исключает отключение банков этой страны от SWIFT.