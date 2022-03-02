Євросоюз заборонив продавати та постачати євро в Росію

Євросоюз забороняє продавати, відправляти, передавати або експортувати в РФ банкноти, номіновані в євро.

Євросоюз заборонив відправляти фізичним і юридичним особам у Росії, які потрапили під дію санкцій, банкноти, номіновані в євро. Забороняється також передача, продаж чи експорт у такі банкноти. Про це повідомляється в пресрелізі Європейської Ради.

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Заборона не поширюється на випадки, коли євро необхідні для особистого використання фізичними особами, які подорожують у Росію, або найближчими членами їхніх сімей, які подорожують із ними, йдеться в документі ЄС.

Такі обмежувальні заходи Євросоюз ввів проти Росії як дії у відповідь на агресію, що вчиняється збройними силами РФ проти України.

Раніше Фокус повідомляв, що в результаті введених проти РФ міжнародних санкцій акції російських державних компаній сильно впали, це загрожує їм дефолтом.

ЄС також заборонив експорт низки товарів до Білорусі та не відкидає відключення банків цієї країни від SWIFT.