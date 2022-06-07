Украинская IT-армия "положила" сайты российских органов власти: детали кибератаки

Технические специалисты пытаются восстановить доступ к веб-ресурсам, но многие из них все еще не работают, а другие открываются с задержкой.

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Хакеры и волонтеры вывели из строя сайты российских органов власти. Украинская IT-армия отчиталась об успехах в своем Telegram-канале.

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6 июня хактивисты провели успешные DDoS-атаки на сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Спикер Александр Бельский на своей странице "ВКонтакте" признал, что веб-ресурс вышел из строя из-за действий хакеров. На момент написания материала он все еще не работал.

В тот же день "легли" сайты законодательных собраний Новосибирской области, Удмуртии, Нижегородской, Красноярского края, Пермского края, в последнем не работает также портал регионального правительства. В Ульяновской области в результате атак пострадали cайты правительства, законодательного собрания и Министерства здравоохранения. Еще хакеры вывели из строя официальные государственные сайты правительства и парламента Карелии.

Хакерской атаке также подверглись официальные сайты органов власти Ханты-Мансийского автономного округа. Сайт местной думы перестал открываться, а порталы других ведомств сильно "тормозят" при открытии страниц.

"Сегодня с утра начались атаки DDoS на наши официальные сайты. Их не удалось "уронить", но работа действительно замедлена. Наши специалисты отрабатывают ситуацию и восстанавливают работу", — заявил директор департамента информационного развития Павел Ципорин в комментарии российскому агентству URA.RU.

5 июня группа хакеров DumpForums взломала сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Они пообещали выложить в открытый доступ украденные данные пользователей, если российские чиновники не заплатят им 0,5 биткоина ($14,7 тыс.) до 7 июня.

Как сообщает Bank Info Security, злоумышленники изменили название сайта на "Слава Украине!". В настоящее время веб-ресурс не работает. Представитель Минстроя заявил "РИА Новости", что персональные данные пользователей защищены и им ничего не угрожает.

[ + – ] Скриншот взломанного сайта Минстроя РФ Фото: Скриншот

Ранее хакеры Anonymous взломали правительственные сайты Беларуси в отместку за помощь России во вторжении в Украину. Атака временно вывела из строя сайты Министерства экономики, Министерства юстиции, Национального центра правовой информации, Министерства образования, МВД и других ведомств.

9 мая хакеры взломали российское телевидение, напомнив россиянам об их преступлениях в Украине. Они нанесли киберудары как минимум по четырем ТВ-провайдерам и системам компании "Яндекс".

В конце мая хакеры обнародовали данные карт 100 тысяч клиентов "Сбербанка" — крупнейшего банка России. Желающие могут воспользоваться этой информацией, чтобы завладеть деньгами россиян или отмывать деньги через их счета.