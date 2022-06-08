В Украине до сих пор нет кибервойск: эксперт рассказал, когда они появятся и зачем нужны

Пока украинское киберпространство защищают добровольцы и представители разных госорганов, среди и тех, и других — мало хороших специалистов.

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В настоящее время в Вооруженных силах Украины нет официальных кибервойск, которые бы специализировались на устранении угроз и атаке противников. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook рассказал о текущей ситуации и о том, когда она изменится.

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Он подчеркнул, что понятие "войска" предусматривает наличие военнослужащих, которые выполняют специализированные задачи с единым командованием, структурой, иерархией, координацией действий, четко определенными инструментами и способами выполнения задач. Военным подразделениям необходимо соответствующее финансирование, логистика, отчетность, соблюдение субординации, материальное, правовое и нормативное обеспечение. Пока таких войск нет в структуре ВСУ, под ними подразумевают подразделения в Министерстве цифровой трансформации, Службе безопасности Украины, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО, НБУ, Министерстве обороны, ВСУ и разведывательных органах.

"Совокупность профильных департаментов разнонаправленных государственных органов и институтов, которые друг другу не подчиняются – извините, нельзя считать киберармией. Тем более, что, например, в министерстве цифр и трансформаций нет (и никогда не было) не то что "профильного департамента" по кибербезопасности, — даже одного приличного специалиста в штате, разбиравшегося в киберзащите или в чем-то с приставкой "кибер", — заявил Константин Корсун.

По его словам, создание киберармии в Украине находится пока на очень раннем этапе, хотя о необходимости такого рода войск говорят уже давно. В августе 2021 года вышел президентский указ "О неотложных мероприятиях по киберобороне государства", но спустя полгода процесс так и не тронулся с места.

"Если в Украине и будет когда-нибудь настоящая киберармия – то начнут ее создавать не раньше нашей победы на поле боя и физического уничтожения вражеских солдат и офицеров (по крайней мере, на нашей территории)", — высказался Константин Корсун. — "Сейчас в разных информационных и кибероперациях принимают участие сотни тысяч украинцев. Вот если бы после войны хотя бы каждый сотый из них остался на активных патриотических позициях и выступил против коррупции, кумовства, против непрофессионализма и лжи в сфере национальной кибербезопасности – это было бы прекрасное начало. Начало сложного, но эпического пути создания настоящей украинской киберармии".

Эксперт добавил, что в России тоже нет кибервойск как таковых, есть лишь смесь из офицеров спецслужб и нескольких сотен завербованных ими хакеров. Ведомства позволяют преступникам взламывать западные банки и компании, а взамен требуют совершать кибератаки по инфраструктуре враждебных стран. Такая система работает с переменным успехом из-за коррупции — бюджетные деньги разворовывают, а на остатки нанимают не самых умелых специалистов.

Настоящие кибервойска есть всего в нескольких странах мира и могут называться иначе. К примеру, самым мощным в этой отрасли является Кибер Командование США USCYBERCOM, в составе Вооруженных сил Канады есть Кибер силы (Cyber ​​Forces). Неофициально кибервойска действуют в Великобритании и некоторых самых развитых странах Европы, а также у Китая.

"Русню с их кибербандами я бы поставил во второй десяток списка самых влиятельных в киберпространстве стран. Где-то на несколько пунктов после Украины", — прокомментировал Константин Корсун.

В марте Госспецсвязи заявило, что в киберармии Украины состоят 400 тысяч человек, которые сами организовались для борьбы с Россией. Пусть полноценные войска собрать так и не успели, но оборонный потенциал в киберпространстве у украинцев есть.

Недавно украинская IT-армия "положила" сайты российских органов власти. Благодаря усилиям хакеров и волонтеров перестали работать порталы законодательных собраний, региональных "дум" и правительств.