Евросоюз создал в Украине киберлабораторию для ВСУ: зачем она нужна украинцам

В Украину доставили оборудование и программное обеспечение, которое позволит лучше подготовиться к новым российским кибератакам.

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2 декабря Европейский союз открыл в Киеве лабораторию киберзащиты, которой будут пользоваться Вооруженные силы Украины. Подробности проекта на официальном сайте сообщила Европейская служба внешних действий.

Руководство ЕС воспользовалось Европейским фондом мира, чтобы закупить и отправить в Украину оборудование, программное обеспечение и инструменты защиты, необходимые для открытия кибернетической лаборатории. Она призвана усилить киберзащиту ВСУ, а именно: своевременно выявлять попытки взлома информационных систем, предотвращать и отражать кибератаки.

Киберлаборатория — это учебная и исследовательская среда, состоящая из нескольких виртуальных и физических компонентов. Представленные в ней технологии позволяет пользователям создавать реалистичную виртуальную среду для симуляции защиты в режиме реального времени. Кроме того, лаборатория станет тренировочной площадкой, где будут готовить новых военных специалистов по кибербезопасности и улучшать навыки уже опытных экспертов. В ЕС уверены, что благодаря этим усилиями украинцы в ближайшем будущем смогут быстрее и эффективнее бороться с хакерами.

"В смоделированной сети представители Вооруженных Сил Украины могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, обнаруживая и исследуя уязвимости в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная сетевая безопасность помогают украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", — отмечается в пресс-релизе.

Стоит напомнить, что 15 декабря 2021 года ЕС выделил Украине помощь из Европейского фонда мира в размере 31 миллиона евро. Часть средств решили потратить на защиту виртуальных сетей, а именно — на программное и аппаратное обеспечение Командования связи и кибербезопасности Украины.

Ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун жаловался, что в Вооруженных силах Украины до сих пор нет кибервойск. Под этим словом он подразумевает военные подразделения с единым командованием, четкой структурой, иерархией, налаженными системами координации и финансированием, которые выполняют специализированные задачи.

В сентябре сооснователь ОО "Украинский Кибер Альянс" Андрей Баранович предупредил, что русские хакеры готовят для Украины. По его мнению, в январе российские спецслужбы устроили кибератаки, чтобы вызвать панику среди украинцев, однако по ряду причин они не принесли желаемого эффекта. Теперь россияне могут восстановить потраченные ресурсы и повторить маневры, поскольку власти Украины не смогли извлечь уроки и исправить свои ошибки.