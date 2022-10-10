Русские хакеры Killnet устроили DDoS-атаки на крупнейшие аэропорты США, — СМИ

ABC News ссылается на эксперта по кибербезопасности, который утверждает, что хакеры территориально находились в РФ.

Related video

По заявлению Джона Халтквиста, главы отдела анализа разведывательных данных в компании по кибербезопасности Mandiant, некоторые аэропорты США подверглись кибератакам со стороны злоумышленника, или злоумышленников, из Российской Федерации, сообщило издание ABC News.

Специалист заявил, что ДДоС-атаки привели к тому, что пассажиры не могли зайти на веб-сайты, чтобы узнать такую информацию, как расписание полетов, степень загруженности аэропорта и пр. Важно отметить, что системы управления воздушным движением, внутренней связью, координацией авиакомпаний и транспортной безопасностью не были атакованы.

Атака типа "отказ в обслуживании" затронула более десятка веб-сайтов аэропортов. Этот тип атаки существенно перегружает сайты, направляя на них огромный поток запросов.

По словам Халтквиста, за атакой стоит пророссийская хакерская группировка Killnet. Хотя доподлинно известно, что подобного рода группировки спонсируются российским правительством, в данном конкретном случае не было обнаружено доказательств причастности Кремля, заявил эксперт.

Впервые об атаках было сообщено около 3 часов утра по восточному времени, когда администрация порта уведомила Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры о том, что система аэропорта LaGuardia была атакована. После того, как ее работа была восстановлена, атакам подверглись другие аэропорты по всей стране.

Веб-сайты Международного аэропорта Де-Мойна, Международного аэропорта Лос-Анджелеса и Международного аэропорта Чикаго О'Хара оказались "под ударом". Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте также ддосили, хотя никаких сбоев в функционировании инфраструктуры отмечено не было.

Группа "Killnet" активно действует с начала войны в Украине, атакуя не только украинские системы, но и интернет-ресурсы союзников Украины. Инженеры и программисты активно работают над тем, чтобы закрыть бэкдоры, позволившие провести DDoS-атаки, и укрепить киберинфраструктуру. Халтквист заявил, что подобного рода атаки не могут нанести ощутимого вреда, — говорится в материале.